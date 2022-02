Jubler: - Fantastisk velfortjent

Tirsdag er en god dag for den danske filmindustri. Danske film er nomineret til de eftertragtede Oscar-statuetter, og det åbner døre i udlandet.

Ikke kun for folkene bag de oscarnominerede film, men også for danske filmfolk generelt.

Det fortæller Claus Ladegaard, direktør i Det Danske Filminstitut.

Dels betyder det, at danske filmfolk bliver mere eftertragtede i udlandet, dels at flere udenlandske instruktører eller manuskriptforfattere kommer til Danmark.

- På den måde sker der en kompetenceudvikling, der gør, at vi som lille filmland bliver inspirerede og dygtigere af at arbejde sammen med nogle andre, siger Claus Ladegaard.

Han tilføjer, at det også gør det nemmere for danske filmproducenter at sikre finansiering, når de banker på døren hos en streamingtjeneste eller en regional filmfond.

- Vi holder os oppe i den verdensklasse af filmnationer, der gør, at vi har let - eller i hvert fald lettere - ved at finansiere vores film, siger han.

Den danske film 'Flugt' blev tirsdag nomineret i kategorierne for Bedste Internationale Film, Bedste Animerede Film og Bedste Dokumentarfilm.

Det er første gang nogensinde, at en dokumentarfilm er nomineret i de tre kategorier samtidig.

Sidste år tog instruktør Thomas Vinterberg prisen for 'Bedste Internationale Film' med filmen 'Druk'.

Alene i løbet af de seneste ti år har seks danske film været nomineret i den internationale kategori.

Når danske film så ofte er nomineret ved oscaruddelingerne, placerer det Danmark som en nation, der kan sit håndværk.

Og det gør livet nemmere i fremtiden for den danske filmindustri, lyder det fra Claus Ladegaard.

- En lille nation, der ikke laver voldsomt mange film. Men når vi gør det, så gør vi det med meget, meget høj kvalitet, siger han.

Også den danske kortfilm 'On My Mind' af Martin Strange-Hansen er nomineret til en Oscar i kategorien Bedste Kortfilm.

Dan Laustsen, der er en dansk filmfotograf, er nomineret til en Oscar for Bedste Fotografering for sit arbejde på filmen 'Nightmare Alley'.

Derudover er dansk-norske Joachim Trier nomineret til en Oscar for Bedste Originale Manuskript for 'Verdens værste menneske'.

Joachim Trier har gået på filmskole i Danmark og har en dansk far.

Claus Ladegaard afviser, at dansk film med den gode høst ved oscarnomineringerne har nået toppen.

- Vi flyver unaturligt højt, og vi bokser bestemt over vores kampvægt. Men jeg tror, at der sidste år også var mange, der sagde, at nu kommer vi ikke højere.

- Men det ser det altså ud til, at vi gør, siger han.

Oscar-uddelingen finder sted 27. marts i år.