Kæmpe chok midt på motorvej: - Jeg har aldrig prøvet noget lignende

Det var tæt på at gå helt galt for Anni Fønsby, da hun forleden var på vej hjem på motorvejen

2021 startede langt fra roligt ud for Anni Føsby.

Forleden fik hun sig nemlig noget af et chok, da hun var på vej hjem fra Fejø med sin datter.

Mens hun kørte på motorvejen, eksploderede dækket på Anni Fønsbys bil nemlig, alt imens hun havde sin datter Victoria og sine to hunde med i bilen.

Det fortæller hun om i et langt opslag på Facebook, som du kan læse i boksen herunder:

Kunne ikke styre bilen 'På vej hjem fra Fejø rammer mit forhjul en kantsten. Jeg tjekker bilen, inden jeg kører videre. Jeg kan se, at der er røget en lille flænge af forhjulet/dækket og skade på fælgen. Da jeg skal på motorvejen, holder jeg farten på 80 km/t, da jeg var bange for, at der måske var sket en skade på forhjulet', skriver hun og fortsætter: 'Efter syv km eksploderer baghjulet/dækket på bilen, og jeg kan hverken bremse eller styre bilen. Den glider på kørebanen, og jeg ender i nødsporet med min datter i bilen og vores to hunde. Da jeg åbner bildøren, ser jeg til min store overraskelse, at det er mit baghjul som er eksploderet', lyder det videre. Vis mere Luk

Til Ekstra Bladet fortæller Anni Fønsby, at hun mildest talt var i chok, efter dækket eksploderede, og at hun stadig ikke kan forstå, hvordan det kunne ske:

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende, siger hun og fortsætter:

- Jeg kørte på Helsingørmotorvejen omkring Hørsholm, da min bil pludselig begynder at sige mærkeligt, og så er der en gul lampe, der begynder at lyse. Den lampe plejer at betyde, at der er noget galt med vejgrebet, og det passede godt med, at det var dårligt vejr, siger hun.

Her ses Anni Fønsbys dæk umiddelbart efter, at det eksploderede. Foto: Privat

- Derfor tænkte jeg, at der kunne være noget galt, så jeg kører ind i indersporet og sætter farten ned til omkring 80 kilometer i timen, fordi jeg ikke er tryg ved situationen, og så går der to minutter, og så lyder der et ordentligt brag. Jeg mistede herredømmet over bilen, og vi røg ud i nødsporet. Vi gled, fordi jeg ikke længere kunne styre bilen, og jeg havnede inde i rabatten, siger lyder det videre fra Fønsby, der tilføjer:

- Heldigvis var min mand tæt på, fordi han kørte i en bil foran, så han kom hurtigt og hjalp os. Vi var totalt i chok, og min datter skreg, fordi hun var så forskrækket. Vi fandt jo så ud af, at dækket simpelthen var eksploderet.

Anni Fønsby er stadig meget påvirket af episoden. Foto: Klavs Bo Christensen

'Holdt hånden over os'

Heldigvis skete der ikke noget med hverken Anni Fønsby, hendes datter eller de to hunde.

- Der må være nogen, der har holdt hånden over os. Jeg føler mig så taknemmelig, for det kunne være gået grueligt galt, siger Anni Fønsby, der er glad for, at de er sluppet med materielle skader:

- Der skal to nye dæk og nye fælge til, og det bliver en ordentlig sjat penge. Men det kan vi betale os fra. Vi priser os bare lykkelige for, at det ikke gik mere galt.

Siden oplevelsen på motorvejen har Anni Fønsby dog været meget påvirket af situationen.

- Jeg har ikke turde køre i bil alene. Jeg er virkelig bange og angst. Det kom jo ud af det blå, og jeg anede ikke, at sådan noget kunne ske, før jeg talte med en mekaniker, der rigtig nok sagde, at det sker indimellem, men at det er meget sjældent, siger hun og tilføjer:

- Så nu skal jeg lige have det på afstand, og så er jeg nødt til at komme op på hesten igen. For jeg bor i Nordsjælland og arbejder på Østerbro. Så jeg er nødt til at kunne køre i bil. Men det var så uhyggeligt, fordi det skete så pludseligt. Og min bil er jo i fin stand, og jeg går virkelig op i, at sikkerheden er i orden. Derfor er det også så tankevækkende og skræmmende.

