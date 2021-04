Kæmpe drama: Derfor gik det galt

Da Nikoline Steen Kristensen fredag aften for første gang indtog 'X Factor'-scenen i den store finale, gik det langt fra efter planen.

Midt i sin fortolkning af 'Fly Away' af Tones and I frøs hun nemlig og gik helt i stå, inden hun af sin mentor, Oh Land, blev ført ud bagved, så hun lige kunne samle sig, inden hun indtog scenen igen.

Da Ekstra Bladet taler med Nikoline Steen Kristensen umiddelbart efter fredagens finale, hvor hun endte på en flot andenplads, forklarer hun mere om, hvad der gik igennem hendes hoved, da det skete.

Selv har hun dog svært ved at sætte ord på, hvad der præcis skete i de sekunder, hvor hun fik blackout midt på scenen og måtte hjælpes op af både vært Lise Rønne og Oh Land.

- Jeg ved faktisk ikke, hvad der skete. Jeg havde det fint omme bagved, siger hun og fortsætter:

- Jeg tænkte, at det bare var tv og sagde til mig selv, at jeg bare skulle nyde det. Jeg var fint i gang, men så ved jeg ikke, hvad der skete. Jeg blev helt frosset. Jeg troede, jeg skulle til at besvime. Derfra kan jeg faktisk ikke huske så meget, indtil jeg så står ude bagved. Jeg husker bare, at jeg sad der, og så blev jeg trukket ud.

Midt i sin sang gik Nikoline i stå. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Alligevel nåede panikken at brede sig hos Nikoline Steen Kristensen, da det gik op for hende, at hun var gået i stå midt i sangen.

- Jeg tænkte 'åh nej'. Det er aldrig sket for mig før, og så blev jeg ærlig talt også lidt forskrækket, vil jeg godt indrømme.

Totalt skønne mennesker

Nikoline Steen Kristensen er dog enormt glad for al den hjælp, hun fik fra både Oh Land, Lise Rønne og produktionen.

- De er jo bare nogle totalt skønne mennesker. Det var så rart, at de kom op til mig og tog sig af mig, for vi er alle bare mennesker, og så kom de op og hjalp mig, og det betød meget, siger hun og fortsætter:

- Jeg har kæmpe respekt for Lise Rønne, der var god til at sætte fokus et andet sted. Det betød rigtig meget, at hun lige talte lidt med de andre deltagere, så jeg fik tid til at sunde mig.

Der var hurtigt mange folk omkring Nikoline Steen Kristensen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Nikoline Steen Kristensen fortæller, at hun fik noget mad og vand, inden hun gik på scenen igen og tog sig mod til atter at give den gas.

- Det var jo vildt, at jeg gik fra at være helt ude til at gynge og have en ukulele med ild, siger hun og fortsætter:

- Men da jeg var ude bagved, blev der taget godt hånd om mig, og jeg fik mad og vand, så jeg ikke faldt om. De var gode til at sige, at det kan ske for alle, og især Oh Land var meget afslappet omkring det. Det var rigtig rart, for jeg var meget forskrækket.

- Så det var rart, at de var nede på jorden. Selv Simon Kvamm sagde, at han også var gået i stå før. Det kan ske for selv den bedste, og jeg er rigtig stolt af mit comeback.

Oh Land fulgte Nikoline ud bagved. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Det er stort

Selvom Nikoline Steen Kristensen ikke endte med at vinde underholdningsprogrammet, er hun glad og stolt af resultatet - trods sit blackout.

- Det er stort. Jeg fik sat et godt punktum, og det er jeg meget stolt af, siger hun og fortsætter:

- Selvfølgelig havde det været fedt at vinde. Men Solveig fortjener det så meget. Jeg er så glad på hendes vegne, og jeg er meget beæret over, at jeg har stået i finalen.

