'Kæmpe drøm' går i opfyldelse

Køkkenforklædet bliver skiftet ud med dansetøj, når bageentusiasten Micki Cheng skal være med i 'Vild med dans' til september.

- Jeg glæder mig så mega meget til at være med i 'Vild med dans'. Jeg har set programmet i flere år, og det har været en kæmpe drøm selv at få lov til at stå på gulvet.

- Jeg har fulgt troligt med og virkelig været på røven over nydansernes udvikling gennem programmerne. Og snart er det min tur! Det er lidt crazy at tænke på.

Her er de 12 professionelle dansere i årets 'Vild med dans' Thomas Evers Poulsen Thomas Evers Poulsen går på gulvet for 16. gang. Han har vundet 'Vild med dans' tre gange - den allerførste sæson i 2005 med skuespiller Mia Lyhne, i 2015 med skuespiller Ena Spottag og senest i 2020 med skuespiller Merete Mærkedahl. Silas Holst Silas Holst fik sin debut i 2008 og har vundet tre gange – i 2011 med skiløber Sophie Fjellvang Sølling, i 2014 med daværende vejrvært Sara Maria Franch-Mærkedahl og i 2019 med skuespiller Jakob Fauerby. Silas Holst danser sin niende sæson. Morten Kjeldgaard Morten Kjeldgaard fik sin 'Vild med dans'-debut i 2009, og i år går han på gulvet i sin tiende sæson. I 2016 vandt han med bokseren Sarah Mahfoud. Mads Vad Mads Vad tager sin 15. sæson på gulvet. Han har vundet to gange: Første sejr kom i 2010 med vejrvært Cecilie Hother og anden sejr i 2013 med bordtennisspiller Mie Skov. Asta Björk Asta Björk fik sin debut i ’Vild med dans’ i 2018, hvor hun gik hele vejen til sejren med skuespiller Simon Stenspil. Denne sæson bliver hendes fjerde. Claudia Rex Efter nogle års pause med fokus på karriere og familie er Claudia Rex tilbage med sin ottende sæson i ’Vild med dans’. Hun har vundet én gang tidligere - det var i 2012 med tv-vært Joakim Ingversen. Martin Parnov Reichhardt Martin Parnov Reichhardt debuterede i 2019 i 'Vild med dans' og danser med for tredje gang. Karina Frimodt Karina Frimodt fik sin debut i ’Vild med dans’ i 2010, og hun danser med for 11. gang. Mille Funk Mille Funk fik sin debut i 'Vild med dans' i 2015 og er i år med for syvende gang. Jenna Bagge Jenna Bagge fik sin debut i 'Vild med dans' i 2014 og danser i år sin ottende sæson. Malene Østergaard Malene Østergaard dansede med i 2012, 2013 og 2020 – dette bliver hendes fjerde sæson. Camilla Sofie Dalsgaard 30-årige Camilla Dalsgaard får sin debut i ’Vild med dans’ i år, men konceptet er ikke helt fremmed for hende. Hendes mor, Soffie Dalsgaard, har tidligere deltaget som professionel danser, og Camilla har derfor været i studiet masser af gange og kender også de andre professionelle dansere rigtig godt. Kilde: TV2 Vis mere Vis mindre

32-årige Micki afslører, at han aldrig har været den, der selv har danset, når han har været i byen.

I stedet har han været typen, der har siddet ved et bord og beundret dem, der turde bevæge sig ud på dansegulvet.

Men nu skal der nye boller på suppen.

- Det har nok i bund og grund handlet om usikkerheden, og tanken om at andre dømmer én, som jeg ikke har været vild med. Men det skal være slut nu. Jeg er klar til at slippe min indre dansemus løs.

Hvem den bageglade Micki skal danse med, er endnu ikke blevet offentliggjort.

Christiane Schaumburg-Müller og Sarah Grünewald står igen side om side som værtspar, når det populære underholdningsprogram løber af stablen på TV 2 10. september.