Kæmpe svindelsag trækker ud

Det bliver et omfattende arbejde, når Østre Landsret skal behandle ankesagen i 'Operation Greed', der handler om svindel med flere tusinde falske fakturaer.

Landsretten har nu berammet sagen, oplyser den til Ritzau.

Sagen begynder først om lidt over et år - 23. januar 2024. I alt er der afsat 125 dage til sagen, og det sidste retsmøde er sat i kalenderen til 30. oktober 2025.

I alt er 17 personer tiltalt i sagen, der drejer sig om hæleri og hvidvask af cirka 530 millioner kroner samt skatte- og momssvindel for 297 millioner kroner.

En af de 17 mænd er Mikkel Skelskov, der i offentligheden er kendt som ekskæreste og far til Amalie Szigethys to børn. Ham har danskerne blandt andet set i realityprogrammet 'Amalies baby', hvor han blev præsenteret som succesfuld iværksætter - men virkeligheden viste han sig at være noget andet.

Mikkel Skelskov fik to og et halvt års fængsel for sin rolle i en af danmarkshistoriens største sager om hæleri og hvidvask.

Omfattende sag

Svindelsagen er den hidtil mest omfattende straffesag om økonomisk kriminalitet. Københavns Byret endte med at afholde 153 retsmøder fra december 2018 ind til august i år, hvor dommen faldt.

Hovedmanden, Naveed Anwar, blev straffet med fængsel i syv år. Hans bror Usman Ali Anwar fik fængsel i seks år og seks måneder og blev udvist. De vil begge frifindes i landsretten.

En tredje bror blev frifundet i byretten, og han er ikke en del af ankesagen.

Ifølge byretten indtog Naveed Anwar 'en helt central rolle i setuppet som lederen af det kriminelle netværk'.

Tillægsbøden var på 175 millioner kroner til både ham og Usman Ali Anwar.

Ved at fabrikere falske fakturaer til cirka 850 firmaer, der havde udført sort arbejde, gjorde netværket sig medskyldige i firmaernes skatte- og momssvindel for 296 millioner kroner, fastslog byretten.

Det praktiske arbejde foregik i Brøndby. Først i en kontorcontainer og derefter i et hotel, som Usman Ali Anwar drev. Antallet af falske fakturaer nåede op over 5000, før politiet greb ind i en aktion i oktober 2017.

Svindlen foregik gennem en stribe selskaber, hvor litauiske og spanske statsborgere på papiret fik tildelt roller som direktører. Store millionbeløb kørte gennem vekselbureauer i København, hvor der foregik massiv hvidvask.

Adresser og postkasser til stråmændene blev ifølge byretten skaffet gennem selskabet Anwar Properties, som blev straffet med en bøde på 65 millioner kroner.

Ejendomsselskabet har ligesom 14 mænd anket til landsretten.

