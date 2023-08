Kærlighedseventyret slutter: Dansk kendispar skal skilles efter to år

'Det er med kærlighed og enighed, at Freja og jeg slutter vores kærlighedseventyr efter ti år og starter et nyt som venner'.

Sådan indleder Sus Wilkins et opslag på Instagram med et tilhørende billede af parret.

I opslaget skriver Sus Wilkins, at det har taget tid at komme frem til beslutningen, men at den føles helt rigtig.

'Vi har været de bedste kærester gennem alle årene og holdt vores drømmebryllup med alle vores elskede, men nogle gange må man bare indse, at man er bedre som venner', skriver hun videre.

Parret sagde ja til hinanden 4. september 2021 i smukke, landlige omgivelser under et luksuriøst bryllup i Toscana i Italien, der strakte sig over flere dage.

Sus Wilkins var iklædt en smuk, hvid brudekjole, da hun blev givet væk, mens Freja Kirk var iklædt et smart jakkesæt.

Parret blev forlovet i december 2018, hvor Freja Kirk faldt på knæ for Wilkins, da hun gik i land efter at have medvirket i tv-programmet 'Over Atlanten'.

Sus Wilkins og Freja Kirk har dannet par siden sommeren 2013. Da de fandt sammen, havde Sus Wilkins aldrig dannet par med en kvinde før.

- Hun var den første pige, jeg kyssede med, og jeg kan godt huske, at jeg kort tænkte: Ej hvor vildt, at jeg kysser med en pige, men jeg vidste med det samme, at det var det helt rigtige, har Sus Wilkins tidligere fortalt i et interview med ALT for damerne.