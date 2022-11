Kanye West ansætter holocaustbenægter

Dage efter at rapperen Kanye West inviterede holocaustbenægter Nick Fuentes med til middag hos Donald Trump, har West nu angiveligt ansat Fuentes i sin kampagnestab.

Kanye West tog i 2021 navneforandring til Ye. Det er ifølge BBC den kontroversielle rappers plan at stille op som præsident i USA i 2024. Han har bedt den tidligere præsident Donald Trump om at blive hans vicepræsidentkandidat.

Fuentes holder en pause fra sit eget streamprogram for at arbejde med West, skriver mediet Daily Beast.

Kenya West har skabt debat på grund af antisemitiske kommentarer. Holdninger, der betragtes som en hjørnesten i Nick Fuentes' varemærke.

Den 24-årige højreorienterede provokatør vil blive en del af Kanye Wests hold sammen Milo Yiannopoulos, der er tidligere har været nyhedsredaktør på Breibart News og ansat hos republikaner Marjorie Taylor Greene.

Greene er kendt for at være stor Trump-tilhænger og har også jødisk-fjendske udtalelser bag sig.

Kanye West annoncerede i sidste uge, at han i 2024 giver forsøget på at blive præsident i USA endnu et skud.

Han stillede også op i 2020. Her stemte 60.000 personer på ham. Den nu siddende præsident, Joe Biden, fik 81 millioner stemmer, mens udfordreren Donald Trump fik 74 millioner stemmer.

Ye skabte furore, da han i sidste måned mødte op ved et stort modeshow i Paris iført en T-shirt med teksten 'White Lives Matter'. Et slogan, som hvide ekstremister har brugt som svar på sortes 'Black Lives Matter'. Det sidste handlede om politivold mod sorte i USA.

Efterfølgende har Ye beskyldt kritikerne for at være en del af en jødisk sammensværgelse.

