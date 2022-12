Kaos i kongelig børnehave

De kongeliges foretrukne børnehave Garnison Sogns Menigheds Børnehave risikerer at lukke, hvis konflikten mellem bestyrelse og forældre ikke bliver løst inden årsskiftet

Prins Christian, prinsesse Isabella og deres fætter prins Felix har alle løbet rundt på Garnison Sogns Menigheds Børnehaves arealer, men fra årsskiftet kan det være slut med den kongelige børnepasning.

Forældre og bestyrelse i børnehaven er nemlig havnet i så stor en konflikt, at Københavns Kommune nu truer med at trække godkendelsen som privatinstitution tilbage og dermed også stoppe udbetalingen af kommunale tilskud til børnehaven.

Prinsesse Isabella og prins Christian som små på Amalienborgs gårdsplads, som ligger et stenkast fra børnehaven. Foto: Joachim Adrian/POLFOTO/Ritzau Scanpix

Hele konflikten startede tilbage i slutningen af august, hvor daværende børnehaveleder Henrik Kjeldstrøm blev fritaget fra tjeneste uden en rimelig begrundelse.

Ifølge et forlig, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, så blev Henrik Kjeldstrøm kompenseret med større beløb i godtgørelse for den urimelige fritagelse, og det har efterfølgende fået en samlet forældregruppe til at afkræve svar fra bestyrelsen om, hvorfor en ellers vellidt leder blev afskediget på urimeligt grundlag.

Det har dog vist sig, at være sværere end forventet.

- Den gamle bestyrelse har truffet en vidtgående beslutning om at fyre børnehavens leder gennem 14 år, og de har ikke haft lyst til at dele informationer om, hvad bevæggrundene har været, ud over en overskrift som de kalder samarbejdsvanskeligheder, fortæller Peter Kiær, nyvalgt forældrerepræsentant i børnehavens bestyrelse, til Ekstra Bladet.

Den manglende dialog fik i september en stort set enig forældregruppe til at udtrykke mistillid til forældrerepræsentanterne i børnehavens bestyrelse, men det fik kun to ud af tre forældrerepræsentanter til at trække sig, og det skaber udfordringer for de tre nye repræsentanter, som blev valgt ind ved selvsamme forældremøde.

- Den afstemning, som vi havde ved forældremødet tilbage i september, er menighedsrådets bestyrelsesmedlemmer og den tilbageværende forældrerepræsentant uenige i, og de anerkender dermed ikke de tre nye forældrerepræsentanter, siger Peter Kiær, som samtidigt fortæller, at afstemningen er juridisk gældende og at resultatet kun kan ændres, hvis det bliver taget op ved domstolene.

Den manglende anerkendelse af afstemningen samt den gamle bestyrelses manglende lyst til at løse problemerne gennem dialog har sat børnehavens fremtid i et ubehageligt limbo.

- Det føles som et spil 'Kylling', hvor det handler om, hvem der blinker først. Det kan vi ikke være tjent med, så vi vil rigtigt gerne i dialog og få snakket det hele igennem. Vores motivation er ikke at få Henrik tilbage. Vores motivation er at forstå, hvorfor der er en række mennesker, som har truffet nogle beslutninger, som gruppen af forældre ikke kan forstå.

- Vi vil gerne forstå, så vi eventuelt kan acceptere, at Henrik ikke er den rigtige leder for børnehaven, siger Peter Kiær.

Prins Felix har også gået i børnehaven. Foto: Lars Poulsen/POLFOTO

Først og fremmest håber han dog på, at den tilbageværende forældrerepræsentant i bestyrelsen vælger at lytte og trækker sig fra bestyrelsen.

- Hun er billedet på en gammel bestyrelse, som fremstår magtfuldkommen og uden ønske om dialog. Hvis hun træder tilbage, så vil det have den betydning, at demokratiet kan udøves, som det er tiltænkt.

- Børnehavens ve og vel er bedst tjent med, at menighedsrådet og forældrene kan snakke sammen, siger Peter Kiær.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den tilbageværende forældrerepræsentant, men hun var på weekendophold i London og ønskede ikke at udtale sig. Vi har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra menighedsrådets repræsentant i bestyrelsen, men hun er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.