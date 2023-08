Kaotisk åbning: Ramt af oversvømmelse og lyn

Flere festivaler og koncerter har i løbet af sommeren været ramt at store mængder regn, og lørdag formiddag var ingen undtagelse

Musikommeren er snart ved at være forbi, men i weekenden er der stadig flere steder i landet, hvor dørene åbner op for meget mere musik og mange flere drinks.

Men det ikke alle steder, at vejret holder lige tørt, og det har haft konsekvenser for festivalgæsterne på Fyn.

Åbningen af 'Vi Elsker Heroes', en af landets største 90'er fester, i Odense blev lørdag formiddag udsat på grund af oversvømmelser og lyn, det skriver Fyens.dk.

Det var meningen, at sidste stop på 'Vi elsker'-karavanen skulle åbne kl 11 i formiddags, men måtte udskydes, fordi der lørdag morgen var dobbelt skybrud i Odense.

'Vi måtte sende vores medarbejdere i sikkerhed i morges med alle lynene. Det forsinkede os og gjorde vi måtte åbne en time senere', skriver Riffi Haddaoui, der er stifter af 'Vi Elsker Heroes', i en SMS til Ekstra Bladet.

Mens de mange gæster måtte vente iført perlekæder og pangfarver ved indgangen, var tre slamsugere i gang med at tømme vandpytter på pladsen, og der blev kørt lastbiler til Odense med flis, så gæsterne kunne bevæge sig rundt inde på pladsen uden at falde i mudderet.

En lille time måtte de håbefulde gæster vente på, at dørene blev åbnet.

'De skal have ros for at være meget forstående og tålmodige og mange har haft en fest i køen', skriver Riffi Haddaoui videre.

Trods det dårlige vejr fra morgenstunden så kommer alle 25 artister stadig og optræder på scenen.