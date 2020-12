Kendisdatter scorer stor Netflix-rolle

Hun er kendt for både sin rolle i Afdeling Q-filmen 'Journal 64' og fra DR-serien 'Broen'.

Og nu har Fanny Leander Bornedal også mulighed for at nå ud over kontinentets grænser, når hun 30. december er aktuel i den nye danske Netflix-serie 'Equinox'.

Alligevel har den 20-årige skuespillerinde kæmpet med at vænne sig til den uvished, der følger med, når man som skuespiller ikke kan se den næste rolle forude.

- Jeg havde en periode, hvor uvisheden var så skræmmende, at jeg begyndte at tænke, om jeg i stedet skulle lave noget andet. Men jeg tror, jeg har lært at hvile mere i den, og det er vigtigt, siger hun.

Nyt dansk Netflix-flop

I dag er Fanny Leander Bornedal et sted, hvor hun kan leve af at være skuespiller.

- Det kan godt hænge sammen for mig, men det er ikke, fordi jeg har noget at lave hele tiden. Der er stadig måneder, hvor der ikke sker noget, forklarer hun.

Hvis man ikke allerede havde gættet det på efternavnet, så er Fanny Leander Bornedals far instruktøren Ole Bornedal, som blandt andet har instrueret DR-serien '1864'.

Og det er fint.

Man må gerne kalde hende for 'Ole Bornedals datter' og spørge til, hvilken rolle han har spillet for hendes virke.

- Jeg gør bare det, jeg gør, og så tænker jeg ikke mere over det. Da jeg var yngre, blev det nævnt mere, men med tiden har det ændret sig, og efterhånden er det blevet en mindre og mindre ting, fortæller hun.

I den nye Netflix-serie spiller Fanny Leander Bornedal den nyudklækkede student Amelia, som bliver hvirvlet ind i lidt af et mysterium, da hendes klassekammerater pludselig forsvinder sporløst under studenterkørslen.

Fanny Leander Bornedal (th.) er datter af Ole Bornedal. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix

- Det har været en stor oplevelse. Det er altid en lang proces at få en rolle, men processen er længere og mere nervepirrende, når det gælder en rolle til en Netflix-serie, fortæller Fanny Leander Bornedal.

Hvad en sådan rolle kan få af betydning for hendes fremtidige virke, vil skuespilleren helst undgå at tænke for meget over.

- Selvfølgelig vil jeg altid gerne have, at det, jeg medvirker i, bliver godt. Men jeg prøver at holde fokus på det stykke arbejde, jeg udfører, hvorefter jeg forsøger at lægge det fra mig, fortæller Fanny Leander Bornedal.

Den nye serie består af seks episoder og er baseret på radiodrama-podcasten 'Equinox 1985', som leverer både horror og eksistentiel teenagedrama.

Både Netflix-serien og podcasten er instrueret af instruktør og manuskriptforfatter Tea Lindeburg, der blandt andet har været instruktør på den Robert-nominerede serie 'Kødkataloget'.

På rollelisten finder man desuden andre danske skuespillere som Danica Curcic og Lars Brygmann.