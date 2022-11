Kendispar i ekstase: Skal være forældre igen

Et lille nyt stjerneskud er på vej.

Popsangeren Christopher og modellen Cecilie Haugaard skal være forældre igen.

Det annoncerer parret i en video delt på Instagram.

Her spørger de deres lille datter, Noelle, hvad der er inde i mors mave.

- Baby, svarer Noelle til stor begejstring for Christopher og Cecilie Haugaard, der trækker op i sweateren, så man kan se den spirende babybule.

Den 30-årige sanger og den 32-årige model giftede sig i sommeren 2019 efter fem års forhold.

Ifølge de to var der en vild kemi, første gang de mødte hinanden.

Det skete på Spot Festival tilbage i 2014, fortalte de efterfølgende i et interview med Eurowoman.

I februar 2021 blev duoen til en lille trio, da Noelle kom til verden, og Christopher dedikerede nummeret 'Fall So Hard' til datteren.

- Som jeg synger: 'Everything I thought was about me, was always about you'.

Annonce:

- Det er følelsen af, at det er derfor, jeg har arbejdet så hårdt, og at det er nu, hun skal komme til verden. Det er for, at jeg kan give hende det her liv, sagde han dengang til Ritzau.

Det var et længe ventet ønskebarn, der kom til verden.

- Man ved ikke, hvad der rammer en, før man står med den lille trold i armene, jublede Christopher.

- Det er verdens heldigste at have Cecilie som mor. Og så må man jo derfra gøre det så godt, som man overhovedet kan. Jeg har i hvert fald intentionen om at vinde prisen for årets far også.

