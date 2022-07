Kendisser: Dem vil vi se på Orange Scene i 2023

Den sidste sang er sunget, fadøllene er drukket ud, og teltene er pakket ned.

Der er blevet kastet håndtegn til Tessa, headbanget til The Strokes og danset til Dua Lipa, som var blandt bookingerne på Roskilde Festival i år.

Men hvem skal stå på festivalens ikoniske Orange Scene næste år?

Det har vi spurgt en lang række af festivalens celebre gæster om her:

Tv-vært Anders Breinholt:

- Jeg drømmer faktisk om at se Coldplay igen, og så vil jeg gerne se Oasis, lyder det fra den 49-årige tv-vært.

- Jeg har ikke været her de gange, Oasis har spillet. Men det er måske lidt utopisk, at det nogensinde kommer til at ske, siger Anders Breinholt om det britiske brødrepar, som adskillige gange er røget i totterne på hinanden og - for nu - endegyldigt har boykottet deres ellers så populære britrock-band.

Efter lang tids venten er Roskilde Festival endelig tilbage og i fuld sving. Det betyder også at de kendte efterhånden er fundet godt på plads og de nyder stemningen på den ikoniske festival Stimler sammen: De kendte invaderer Roskilde

Kendiskok Umut Sakarya:

- Tessa. Hun er fantastisk. Hun ville jo flække Orange i stykker. Det ville hun, siger den selvudnævnte sovsekonge om Vestegns-rapperen, som i år lukkede Roskilde Festivals næststørste scene, Arena, ned med en nattekoncert.

Instagrammer Anders Hemmingsen:

- Nik & Jay. Jeg er fra Værløse, og jeg synes, det er tarveligt, at de aldrig nogensinde har været her, siger Anders Hemmingsen og argumenterer videre:

- De har været med til Marie Keys koncert, men de har aldrig været her selv. Så det er på tide, at Roskilde skal have Nik & Jay på banen, lyder det fra ham.

Tv-vært Ibi Støving:

- At se Prince en gang til ville være genialt. Det var sindssygt dengang, siger hun om den nu afdøde musikalske magiker.

- Hvis jeg må komme med et mere poppet bud, så måske Machine Gun Kelly. Det er sådan noget tyggegummipop fra USA. Men jeg tror, det ville være en fest, lyder det fra den 47-årige tv-vært.

Podcastvært Mads Steffensen:

- Jeg siger altid Bruce Springsteen. Så har man da altid fire gode timer. Og han kommer jo til Danmark næste år i Parken, siger den populære podcastvært om sit oplagte forslag.

Model Cecilie Haugaard:

- Christopher, siger den 31-årige model, der privat er gift med den 30-årige popstjerne, som hun har datteren Noelle med.

- Jeg synes, det er fedt, at Roskilde både har techno, det hårde rock og i virkeligheden også popnavne, og Christopher er da et kæmpe popnavn og en fantastisk performer. Der vil ikke være en koncert, der vil være større for mig at se end det.

Musiker Aura:

- Det er et godt spørgsmål, siger den 37-årige sangerinde og grubler lidt, inden hun så siger:

- Jeg ville nok lave en genopstandelse af Michael Jackson, Prince, Little Richard og Whitney Houston - en blanding af alle de største stemmer, der nogensinde har eksisteret.

- Af nye artister vil jeg sige en kvinde. Gerne flere. Samarbejder på kryds og tværs kan noget. Det er noget, der ligger mit hjerte nært, for jeg er selv kvinde og har været i branchen i mange år.

Instruktør: Tomas Villum Jensen

- Foo Fighters. Men det ville også være skønt med Abba. Det kunne være sjovt og fantastisk, og de ville rydde det hele, siger den 51-årige filminstruktør.

- Justin Bieber skal optræde på Smukfest. Han er ikke et oplagt Roskilde-navn, men han ville også være fed.