Kendt dansk landmand er død

Den danske bonde Niels Stokholm er død. Han blev 89 år.

I et opslag på Facebook bekræfter familien, at Niels Stokholm natten til tirsdag er sovet stille ind på Nordsjællands Hospital.

'Jeg, hans døtre og to børnebørn var hos ham, det var meget fredfyldt. Tak Niels for 25 år hvor vi har ofret vores liv sammen for gården.Dejligt har det været at følge dit liv og virke på tæt hold også udadtil med foreningsarbejde m.m.', skriver familien i opsalget.

Niels Stokholm var en biodynamisk landmand, der blev kendt efter dokumentarfilmen 'Så meget godt i vente', der sætter fokus på den frie, idealistiske, biodynamiske bonde Niels Stokholm, der helt tilbage i 1975 kvittede sit job som forskningsleder på DTU for at blive økologisk bonde på Thorshøjgård ved Dronningmølle i Nordsjælland.

Niels Stokholm var tidligere fast leverandør til Noma, der er en af Danmarks fornemmeste restauranter, ligesom han har leveret mad til både kronprins Frederik samt internationale regeringschefer ved en miljø-konference i København.

Han har dog også haft økologi-kontrollen samt Natur- og Erhversstyrelsen på nakken.

Det skete blandt andet, fordi Niels Stokholm ikke ville bruge såkaldte drikke-kopper til sine køer, men i stedet foretrækker, at de drikker af et vandtrug. Niels Stockholm fik også påtaler, fordi han ikke ønskede at afhorne sine køer.

