Kendt fra DR-dokumentar: Nu er han død

- Min far døde kl. 4.20 torsdag morgen. Jeg var der hele natten og holdt ham i hånden i tre timer, indtil han gik bort, fortæller sønnen, Ulrik E.E. Gutt-Nielsen til Ekstra Bladet.

Ifølge sønnen var den sidste tid af Lars' liv meget tynget af sygdommen.

- Jeg er meget stolt af min far, fordi han levede et meget aktivt liv og fulgte sine ønsker til det sidste. Faktisk ville han helst ikke dø, men han havde det ikke godt de sidste mange år, fordi sygdommen havde ødelagt hans krop meget.

Lars Nielsen, som danskerne kender fra DR-serien 'Min far og de dyre damer', døde efter længere tids parkinsons sygdom.

Dokumentaren viste åbenlyst, hvordan lidelsen gjorde ham forvirret og i sidste ende ruinerede ham, efter han begyndte at købe kvinder online.

Lars Nielsen var aktiv indtil det sidste. Foto: Ulrik E.E. Gutt-Nielsen

Efter dokumentaren blev sendt i bedste sendetid på DR1, mistede Lars Nielsen sit job som frivillig hos netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe. Her bidrog han blandt andet med lektiehjælp.

Men det stoppede ham ikke i at hjælpe andre mennesker, selvom det var et hårdt slag for den sygdomsramte mand.

- På plejehjemmet, hvor han boede indtil sin død, fortalte en hjemmehjælper, at han havde undervist hende i dansk. Han har altså sat sit aftryk på nogen, siger sønnen.

- Han har ikke lagt sig ned og ventet på at dø, men besluttet sig for at fortsætte et aktivt liv indtil det sidste.

Lars Nielsen i godt selskab. Foto: Ulrik E.E. Gutt-Nielsen

Ulrik E.E. Gutt-Nielsen er ikke kun Lars Nielsens søn, men også skaberen af 'Far og de dyre damer', hvor han forsøger at forstå sin fars forfald.

Det har ikke været en nem film at lave, men ikke desto mindre nødvendig.

- Han har tilgivet mig for filmen. Hans syntes, det var en modig film, og han var stolt af den. Samtidig var den også meget udleverende, men vi talte ud og havde mange oplevelser sammen efterfølgende.

Lars Nielsen skal bisættes lørdag i Buddinge Kirke.