Kendt rockmusiker ramt af kræft

Bassisten fra Rage Against The Machine, Audioslave og Prophets of Rage er alvorligt syg med kræft, fortæller han nu, men er dog ved godt mod. Han fik i sommer fjernet sin prostata lige før comebackturné

Hvis du er lidt oppe i årene, så kender du formentlig en, der har headbanget eller crowdsurfet til rockgruppen Rage Agains The Machines kæmpehit 'Killing in the Name' og mange andre af deres vilde numre - hvis du da ikke har gjort det selv.

Bandets bassist Tim Commerford er der dog desværre ikke så meget gang i lige pt.

Han fortæller således, at han desværre er blevet ramt af prostatakræft.

Rage Against The Machine startede en comeback-turné hen over sommeren, hvor Commerford optrådte på scenen med gruppen for første gang i 11 år.

Men han er også bassist i supergrupperne Audioslave og Prophets of Rage m.f.. Sidstnævnte spillede blandt andet på Copenhell i 2017 og på Tinderbox i 2018, hvor Commerford var på scenen.

Blot to måneder før den aktuelle turné med Rage Against The Machine blev den 54-årige musiker dog opereret for at få fjernet sin prostata. Det skriver Unilad, der citerer et stort interview i musikmediet Spin med Commerford, hvor han fortæller om sin sygdom.

Rage Against The Machine er gået fra hinanden utallige gange. Lige for tiden er de sammen. Her tilbage i 2007 på Coachella-festivalen i USA. Fra venstre forsanger Zack de la Rocha, bassist Tim Commerford og guitarist Tom Morello. Foto: Ritzau Scanpix

Her siger Commerford:

- Jeg har skulle forholde mig til nogle ret seriøse ting. Lige før jeg skulle på turné med 'Rage', fik jeg fjernet min prostata, og jeg har prostatakræft, lyder det fra musikeren.

Han siger også, at han aldrig har følt en smerte som den før, men at han har fået stor støtte fra sin kæreste og to sønner.

Før interviewet var de eneste, der kendte til Commerfords tilstand, hans familie, bandkammerater og en tæt sammentømret kreds af nære venner.

Commerford fik ifølge Unilad sin diagnose efter at have kæmpet for at få livsforsikring på grund af at nogle prostata-specifikke antigen-tal blev ved med at stige. Derefter tog lægerne en biopsi og fandt ud af, at musikeren havde kræft.

Han gennemgår nu tests hver sjette måned for at overvåge sit helbred.