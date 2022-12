Knust kærlighed og barske brud

Kærligheden er brast for en række danske stjernepar det forgangne år.

Nogle prøvede endda at give forholdet endnu et forsøg, men måtte til sidst gå endegyldigt fra hinanden.

Efter otte års forhold og en forlovelse kuldsejlede kærligheden mellem Remee og modellen Mathilde Gøhler.

- Beslutningen om at gå fra hinanden for at blive tættere har været den rigtige for os, forklarede Mathilde Gøhler i en erklæring delt på Instagram.

Den 48-årige popproducer og den 30-årige model og influent har to døtre, hvoraf den yngste kom til verden i 2021.

Parret har tidligere fortalt i deres selvbetitlede realityprogram på discovery+, 'Remee og Mathilde', at de har været ved at gå fra hinanden før og havde søgt hjælp hos en parterapeut.

Det uddybede Remee over for B.T.

- Vi er klart meget forskellige, Mathilde og mig. Hun er klart meget mere stille og rolig og trækker vejret, hvor jeg er lidt mere impulsivt anlagt, sagde han sidste år til avisen.

Men det lykkedes ikke at redde forholdet, og i 2022 var det endegyldigt slut.

Selv om Karina Frimodt var forlovet med kæresten Kasper Lentz, nåede de aldrig til alters, inden de gik fra hinanden efter ti års forhold. (Arkivfoto). Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Vild med dans-veteranen Karina Frimodt og hendes kæreste, Kasper Lentz, brød også deres forlovelse i 2022.

Det oplyser parret i to enslydende opslag på deres respektive Instagram-profiler:

- Vi har altid været supergode partnere, og vi vil altid være en familie, uanset hvor vi hver især ender i livet. Vores børn er vores absolutte første prioritet, og vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan, for bedst muligt at få dem igennem en svær tid for vores familie.

Sammen har de en søn, og så har Karina Frimodt også en datter fra et tidligere forhold.

Jimmy Bøjgaard og Ulla Essendrop bor fortsat tæt på hinanden for at være fælles om deres lille søn. (Arkivfoto). Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Efter ti år sammen som kærester brast kærligheden i 2022 også mellem sportskommentatoren Jimmy Bøjgaard og Aftenshowet-værten Ulla Essendrop.

Det oplyste de til Billed-Bladet.

- Vi vil fortsat være helt fælles om vores dejlige søns liv og opvækst og ser frem til nye oplevelser sammen på nye måder, sagde den 48-årige TV 2-kommentator og den 45-årige DR-profil til ugebladet.

En særlig plads i hjertet

Efter mange år sammen slog sangeren Jimilian og stylisten Helene Metz op i 2022.

Det sagde den 28-årige albansk-fødte stjerne til Se og Hør.

- Vi gik fra hinanden med respekt, og hende og hendes familie vil altid have en særlig plads i mit hjerte, sagde Jimilian til ugebladet.

Malte Ebert er blevet single og danner ikke længere par med influenten Sophie Lundsfryd. Det bekræftede den 28-årige musiker bag karakteren Gulddreng overfor B.T. (Arkivfoto). Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Også musikeren Malte Ebert er blevet single.

Over for B.T. har han for nylig bekræftet, at han ikke længere danner par med influenten Sophie Lundsfryd.

- Ja, det er rigtigt, men jeg har ikke lyst til at gå ind i det, sagde Malte Ebert til avisen.

Jon Bojsen Cetti og Ditte Ylva Olsen blev kærester i 2019 og flyttede året efter sammen med plads til Jon Bojsen Cettis to børn fra et tidligere forhold. Efter tre år sammen brast kærligheden. (Arkivfoto). Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Skuespillerinden Ditte Ylva Olsen, der kunne ses i dette års DR-julekalender, 'Julehjertets hemmelighed', har ikke længere flettet sit julehjerte sammen med Jon Bojsen Cettis.

De gik fra hinanden efter omkring tre år sammen i oktober, oplyste de i hvert sit opslag på Instagram.

- Det er på mange måder et stort tab og en stor sorg. Også i forhold til alle de skønne, dejlige mennesker omkring os. Men det er det rigtige for os at gøre, lød det fra Jon Bojsen Cetti.

- Vi ønsker hinanden alt det bedste i verden og vil altid have en del af hinanden med os i vores liv. Ditte, du er et fantastisk menneske, skrev han om den 45-årige skuespillerinde.

Når tingene ikke fungerer

Bruddet var også svært mellem Le Gammeltoft og iværksætteren Tommy Ahlers.

Den 44-årige radioprofil og den 47-årige iværksætter mødte hinanden på Folkemødet på Bornholm i 2019.

Efter et års forhold stod de frem på den røde løber i 2020. Men i 2022 brast forholdet, oplyste Le Gammeltoft i et opslag på Facebook.

- Når kærligheden er der, skal man rykke på det. Derfor valgte vi at flytte sammen sidste forår. Man skal dog også erkende, når tingene ikke fungerer, skrev hun på det sociale medie.

- Den erkendelse er vi i fællesskab nået frem til, og derfor har vi valgt at gå fra hinanden. Det har været for svært at flytte sammen - hver med to børn - og få det til at fungere. Vi er kede af det, men glade for alt det, vi havde sammen.

Iris Gold er ved at finde fodfæstet igen, efter at fundamentet blev revet væk under hende. I sommer ændrede hendes verden sig, da hun og kæresten gik fra hinanden. Derfor håber hun også at få gang i karrieren i Danmark, efter at hun er blevet singlemor til toårige August Cosmos, har hun fortalt. (Arkivfoto). Foto: ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Mens sangerinden Iris Gold var ved at få foden ind på det danske marked, mistede hun fodfæstet i privatlivet, da hun og kæresten gik fra hinanden.

Det fortalte hun forud for årets udgave af 'Toppen af poppen'.

- Det er ret vildt, at noget så stort som 'Toppen af poppen' kommer ud på et tidspunkt, hvor jeg nok er allermest ulykkelig og virkelig stresset, lød det fra sangerinden.

- Jeg håber selvfølgelig, at programmet kan være med til at løfte tingene for mig her i Danmark, især når jeg skal tage mig af min søn alene det meste af tiden.

- Jeg har aldrig mødt nogen, der var så gode til at gå fra hinanden som han og jeg, lød det fra Linda P., da hun i et opslag på Instagram oplyste, at hun og kæresten, som hun aldrig har afsløret identiteten på, var gået fra hinanden. (Arkivfoto). Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

2022 var også året, hvor komikeren Linda P bekræftede, at hun ikke længere var sammen med sin kæreste, som hun aldrig har vist frem offentligt.

Hun meldte det ud på Instagram for at mane en række rygter til jorden.

- Lad os bare få det på plads: Det er rent faktisk et rigtig godt stykke tid siden nu, at min datters kære fader og jeg er gået fra hinanden. Jeg har aldrig mødt nogle, der var så gode til at gå fra hinanden som han og jeg. Som man siger efter en fødsel - alle har det godt, lød det fra Linda P.

Skuespillerinden Anne Louise Hassing præsenterede pressen for sin nye kæreste, arkitekten Christian, til uddelingen af Isbjørnen i november. Men måneden efter oplyste hun i et opslag på Instagram, at forholdet var forbi.

- Nogle gange går livet ikke, som man lige havde drømt om, skrev Badehotellet-stjernen blandt andet i opslaget.

- Single igen og alt er o.k., selv om det er hårdt, lød det fra den 55-årige skuespillerinde.

Kærligheden kan være kompliceret

Efter et brud sidste sommer gav kagekendissen Ditte Julie Jensen og iværksætteren Joakim Skak forholdet endnu et skud. Men det holdt ikke, og de gik fra hinanden igen i 2022. (Arkivfoto). Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Efter et brud sidste sommer gav kagekendissen Ditte Julie Jensen og iværksætteren Joakim Skak alligevel forholdet endnu en chance. Men parret gik endegyldigt fra hinanden, bekræftede Ditte Julie Jensen i sommer over for Se og Hør.

Kort inden fødslen af parrets første fælles barn gik reggaestjernen Wafande og kæresten Ana Maxime fra hinanden.

Det lykkedes dog for musikeren og influenten at finde melodien igen, inden deres lille datter kom til verden i foråret.

Livet går ikke altid, som man håber og tror. Sådan skrev klimaminister Dan Jørgensen og skribent Katherine Diez i et opslag i begyndelsen af 2022, da den 47-årige socialdemokrat og den 33-årige debattør oplyste, at forholdet var forbi.

- Vi har besluttet, at vi ikke længere skal være kærester. Intet drama eller vrede. Der er stadig meget kærlighed, omsorg, humor og forståelse imellem os, så vi fortsætter med at være de bedste venner, lød det i to enslydende opslag.

