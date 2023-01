Kommer med stor opfordring

Mennesker er fulde af følelser. Til tider kan det være svært at få kontakt til dem, andre gange bruser de over, og vi lader det gå ud over omverdenen.

Ifølge skuespiller Peter Mygind glemmer mennesker ofte at mærke efter.

- Det handler om sårbarhed. Sårbarheden kan du træne ved at træne din empati og dit medfølelsessystem. Det er så vigtigt at få kontakt til dine egne følelser, lyder budskabet fra den 59-årige skuespiller.

Han får trænet følelsesregistret i de mange roller, som karrieren har bragt med sig. I 2022 kunne han fejre 30-års jubilæum foran kameraet.

De fleste kender ham som romantikeren Nikolaj i 'Nikolaj og Julie', politiefterforskeren Dan fra TV 2 Charlie-krimien 'Sommerdahl' og senest som lægen Mogens 'Mogge' Moesgaard i Lars von Triers 'Riget Exodus'.

Annonce:

- Jeg har været dybt privilegeret. Det ene øjeblik står jeg i et juleshow og kommer af med al min gakgak. Det næste står jeg i Tyskland og spiller idiot, fortæller han.

Meget taknemlig

Privat er Peter Mygind gift med Lise Mühlhausen, der blandt andet lever af at træne erhvervslivet og tv-værter i personlig kommunikation. Sammen har de børnene Julius og Valdemar.

- Jeg er meget taknemmelig og ydmyg over mit liv. Jeg fatter ikke, at Lise har kunnet holde mig ud i snart 32 år, og at vi stadig holder i hånd og er vilde med hinanden, siger han og fortsætter:

- Jeg har det skønt med mine sønner, mine venner og på mit arbejde. Der er meget, der fylder mit taknemmelige hjerte.

Peter Mygind fortæller, at han fra fødslen har lært at være sårbar, og det har gjort ham til et positivt menneske.

- Selvfølgelig er der mørke dage, men det er ikke noget, der gror fast. Jeg lader ikke ting sætte sig i mig, hvis jeg har oplevet noget ubehageligt, siger han.

Derfor opfordrer han til at mærke efter, hvad der nager, hvis man er ked af det.

Annonce:

- Du skal sørge for at rydde op i dine bekymringer, din vrede eller din bitterhed som menneske. Tag ansvar for dit liv, tag ansvar for dine følelser og de ting, der sker. Og rum de nedture, der måtte komme, lyder det fra ham.

For i livet vil der altid komme nedture, lige meget hvad man gør. Det handler bare om, hvordan man tackler dem, understreger Peter Mygind.

- Det er forskellen på at være kriger i sit liv frem for et offer. Rigtige krigere beder om hjælp. Krigere siger fra. Krigere giver udtryk for, hvad de har brug for. Krigere tør vise sårbarhed, mener Peter Mygind.

Mænd kan være sårbare

Ifølge ham er det langt mere konstruktivt at vise, at man er ked af det end at blive sur.

- Hvis du viser det gennem vrede, er det svært for folk at nærme sig og måske give dig den krammer eller medfølende samtale, du har brug for, siger han.

Så Peter Myginds budskab til alle er, at man ikke skal lægge låg på sine følelser - hverken de positive eller negative:

Annonce:

- Lad være med at holde igen med latter, og lad være at holde igen med gråd. For mig er gråd og latter vildt smukt at vise og dele.

- Der er nogle, der tror, at det er svaghed at vise sårbarhed – jeg er dybt uenig. Jeg elsker, når store, voksne mænd kan vise sårbarhed, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bubber var i swingerklub da han optog tv-programmet 'Danmark ifølge Bubber'. Hør ham fortælle om den oplelvelse i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app