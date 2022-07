Aldrig set før: Leger med på TikTok-trend

'Slipping through my fingers'

Sådan lyder det i Abba-sangen af samme titel, der handler om, hvordan tiden flyver, når forældre ser deres børn vokse op.

Sangen er for tiden et stort hit på TikTok og Instagram, hvor brugere på nostalgisk vis deler gamle videoklip og billeder af folk, de holder af, til tonerne af sangen.

Og det samme gør kongehuset nu i et opslag på Instagram, hvor de tirsdag har delt et sammenklip af for offentligheden hidtil usete optagelser fra dronning Ingrids private filmsamling - netop til tonerne af Abbas gamle sang.

I videoen optræder en ganske ung dronning Margrethe, ligesom både prins Joachim og kronprins Frederik også optræder som små drenge.

Ikke tilfældigt

I videobeskrivelsen står der, hvordan videoen er en samling 'sommerminder fra Graasten Slot, hvor Dronning Ingrid havde tradition for at samle børn og børnebørn på det sønderjyske slot i ferierne'.

Og det er ikke helt tilfældigt at kongehuset hopper med på TikTok-trenden og deler videoen netop nu.

For i disse dage er der aktuelt fætter/kusine-træf som i gamle dage. Her har dronning Margrete med sine to søstre prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie nemlig inviteret alle deres børn og svigerbørn til Graasten Slot for at genskabe sommerminderne fra gamle dage.

Dronning Margrete, prinsesse Benedikte og dronning Anne-Maries kæmpe flok af børn og svigerbørn. Foto: Keld Navntoft/Kongehuset

