Bøderegn efter dronningebesøg: En stor misforståelse

Torsdag formiddag havde parkeringsvagten i Randers travlt med at udskrive p-bøder til de mange, der var mødt op for at hilse på dronningen. Nu undskylder kommunen

Da Randers torsdag formiddag tog imod kongeskibet Dannebrog og dronning Margrethe, havde parkeringsvagten ved Kulholmen travlt med at udskrive bøder til de mange fremmødte.

Det royale besøg i byen havde fået folk til at flokkes nede ved kajen, og det fik parkeringsvagten på overarbejde. Nu viser det sig, at parkeringsvagten, der havde gjort sig umage med at udskrive flere afgifter end på en almindelig torsdag, havde begået en uheldig fejl.

Sektionsleder ved kommunens Veje og Trafik, Magnus Vilstrup Andersen, fortæller til Randers Amstavis, at de mange bilejere, der havde parkeret nede ved havnen og som kom tilbage til bilen med gul seddel i ruden, at der var tale om en misforståelse, og at de ikke skal betale for p-bøden.

- Kommunen havde fortalt p-selskabet Apcoa, at der ikke skulle betales for at holde på pladserne ved havnen lige netop denne dag - en praksis vi også bruger for eksempel i forbindelse med Randers Festuge. Men et eller andet er glippet i kommunikationen, så p-vagterne alligevel blev sendt på arbejde, siger Magnus Vilstrup Andersen.

Han fortæller også, at bilejerne ikke selv behøver at tage kontakt til selskabet for at få afgiften annulleret. Kommunen er nemlig allerede på sagen.