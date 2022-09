Åbner op om Herlufsholm-sagen

Kronprinsesse Mary har netop været i Grønland for at møde det grønlandske folk, opleve den grønlandske natur og tale med børn og unge om livet i landet.

Det handlede dog ikke kun om det store land, for kronprinsessen udtalte sig også om, hvordan kronprinsparret havde det, da de trak deres børn ud af kostskolen Herlufsholm.

Det skriver Billed-Bladet i ugens blad.

Kronprinsesse Mary lægger i et interview med bladet ikke skjul på, at det var en hård tid for familien.

- Det var en meget intens periode, som fyldte meget og tyngede os meget, siger kronprinsesse Mary til Billed-Bladet.

En TV 2-dokumentar afslørede tidligere på året en dårlig kultur på Herlufsholm, hvor overgreb og mobning var en del af hverdagen for flere elever.

Kronprinsparrets ældste søn, prins Christian, gik allerede på skolen, mens prinsesse Isabella efter planen skulle starte der.

Afsløringerne fik dog konsekvenser for de to royale børn, som måtte finde nye skoler.

- Det har været en svær proces for os som familie, men på baggrund af det samlede billede og vores særlige position som kronprinspar har vi valgt, at prins Christian stopper på Herlufsholm, og at prinsesse Isabella ikke starter i 9. klasse på skolen efter sommerferien, udtalte kronprinsesse Mary og kronprins Frederik 26. juni.

Prins Christian går i dag i 2.g på Ordrup Gymnasium i Gentofte, mens prinsesse Isabella går i 9. klasse på Ingrid Jespersens Gymnasieskole.

