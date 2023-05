Ærgerlige grev Henrik: Talte ud om farmors afbud

PARIS (Ekstra Bladet): Smilene var store, og stoltheden fra prins Joachim og prinsesse Marie var ikke til at tage fejl af, da deres søn, grev Henrik, blev konfirmeret.

- Det er en stor dag. En indtræden i voksenlivet, lød det fra prins Joachim til den fremmødte presse kort efter den private ceremoni i Frederikskirken - den danske kirke i Paris.

- Jeg har ønsket at se familie og venner samlet, lød det fra grev Henrik, der tidligere havde titlen prins, da Ekstra Bladet spurgte, hvad han havde ønsket sig til konfirmationen.

Der var dog et familiemedlem, der glimtede ved sit fravær og missede grevens indtræden i voksenlivet. Nemlig grev Henriks farmor, dronning Margrethe.

Prins Joachims yngste søn, Henrik bliv konfirmeret i Frederikskirken Den Danske Kirke i Paris. Foto: Emil Agerskov

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men man kan selvfølgelig også godt forstå, at hun ikke kunne komme, lød det fra grev Henrik til Ekstra Bladet.

- Men jeg ved, at hun ønsker tillykke ovre fra Danmark, tilføjede han.

Dronningen havde på forhånd meldt afbud til grev Henriks konfirmation grundet den rygoperation, dronningen fik foretaget tidligere på året og som sygemeldte majestæten i flere måneder fra sin tjans som landets regent.

Grev Henrik havde selv valgt, at konfirmationen skulle holdes i Paris, hvor han har boet næsten fire år. Foto: Emil Agerskov

- Selv om det i teorien kan lade sig gøre, så er det meget fornuftigt, at hun lader kroppen komme sig. Der er mange gode grunde til ikke at gøre det. Man kan være nervøs for, at man sidder stille i mange timer, ligesom man også ved, at når man har været opereret, er der større risiko for at man danner blodpropper lige efter, hvis man flyver, har tv-læge og foredragsholder, Jerk W. Langer, før vurderet for Ekstra Bladet.

Dog var kronprinsparret og deres fire børn at finde til festlighederne i Paris.

- Det er fedt at være i Paris, lød det fra prins Vincent, da kronprinsfamilien som de sidste ankom til kirken.

Kronprinsfamilien var klar til at fejre fætter Henriks indtræden i voksenlivet. Foto: Emil Agerskov

