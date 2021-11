Ærlig Margrethe: Jeg har ikke bestilt dagens gerning i halvandet år

81-årige dronning Margrethe lagde ikke skjul på, at hun har glædet sig til være tilbage i arbejdstøjet igen efter den lange coronanedlukning.

– Den har givet mig mere tid til at brodere, sagde hun og fortsatte med glimt i øjet:

– Jeg har ikke bestilt dagens gerning i halvandet år.

Det skete, da hun tirsdag havde pressen 'i audiens' i forbindelse med Tivolis genopsætning af balletforestillngen ’Snedronningen’, som hun har lavet scenografi og kostumer til.

Bemærkningen faldt som svar på spørgsmål om, hvordan hun tackler den travle tid, hun går i møde: 10. november rejser hun – sammen med kronprins Frederik – på statsbesøg i Tyskland, og i januar venter fejringen af hendes 50-års jubilæum som regent med alt, hvad det indebærer.

Glider af

Netop nu er hun aktuel med den meget roste bog, 'Undervejs', der handler om årene inden hendes tid som regent. Her fortæller hun blandt andet åbent og modigt om sin fars alkoholmisbrug.

– I forbindelse med arbejdet med 'Snedronningen' taler De meget om glæden ved at være en del af et hold. Det må være noget helt andet end arbejdet med Deres bog, hvor De har skullet dykke ned i Deres eget liv. Det må have krævet mod – ikke mindst at fortælle om Deres fars misbrug. Hvor fandt De modet?

– Jeg forstår ikke helt spørgsmålet, lød det kort.

Og så blev mikrofonen ellers givet videre til et andet medie, og snakken blev igen sporet ind på arbejdet med forestillingen, som første gang dansede over scenen i Tivoli i 2019.

– Det er stort at være med igen. Teater og kultur har jo altid interesseret mig meget.

Et afsluttende spørgsmål fra pressen om, hvilke tanker den kongelige scenograf havde gjort sig om julen og dens traditioner, blev besvaret således:

– Det har ikke ret meget med balletten at gøre, vel?

Dronningen endte dog med at forbarme sig og sluttede pressemødet af med disse ord: 'Jeg regner med at være på Marselisborg i år'.

'Snedronningen' får premiere 1. december.