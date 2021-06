Ærlig om ansigtsløftning: Vil bryde tabu

Da grevinde Alexandra onsdag var mødt op på Gammel Hellerup Gymnasium for at fejre, at hendes yngste søn, prins Felix, sprang ud som student, gik det ikke ubemærket hen, at hun har fået ændret en smule ved sit udseende.

Således kan Billed-Bladet nu berette, at grevinden har fået foretaget en ansigtsløftning.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Alexandras presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen, at grevinden ganske rigtigt har været under kniven.

- Jeg kan bekræfte, at grevinde Alexandra har fået foretaget det, man kalder en miniansigtsløftning, siger hun.

Og den 56-årige grevinde har en særlig årsag til, at hun vil lade offentligheden få del i det ellers private anliggende.

- Fordi der er så mange kvinder, der får det lavet, og fordi der stadig er et tabu omkring det, vil grevinden gerne være med til at bryde med det og være åben omkring sin beslutning om at få lavet en ansigtsløftning, siger Helle von Wildenrath Løvgreen.

Fejrede med familien

Grevinde Alexandra, prins Joachim, prins Nikolai og prins Felix var onsdag samlet for at fejre, at prins Felix nu har sat punktum for gymnasietiden.

- Det er jo 13 års slid, og det er gået meget fint, lød det fra prinsen, der endte med et flot 12-tal i huen.

Familien skulle efter huen ud at spise frokost sammen, og nu venter studentertiden for prinsen.

- Der venter også et hav af studentergilder og translokationen, fortalte prins Felix til den fremmødte presse.