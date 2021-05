Ærlig Prins Joachim åbner op: Lige så utilfreds som sin far

I et interview med et fransk medie sætter prins Joachim nu ord på at være i skyggen af kronprins Frederik

Prins Henrik ytrede flere gange sin utilfredshed med sin rolle i det danske kongehus, hvor han stod i skyggen af dronning Margrethe, mens han levede. Og nu tager prins Joachim samme sag op.

Det sker ifølge B.T. i et stort interview med det franske medie Point de Vue.

- Mellem os er det mere kompliceret. Kronprinsen skal blot følge tingenes gang. Men intet er defineret for nummer to og vedkommendes hustru, hverken på skrift eller i tale. Min far stiftede bekendtskab med samme utilfredsstillelse og formåede aldrig at få klargjort sin plads i kongefamilien, siger prins Joachim og fortsætter:

- Men det er ikke altid nemt. Vi må finde ud af det selv, samtidig med at man holder sig inden for rollen som nummer to i rækken.

Det franske medie har på Instagram gjort reklame for det store interview, der pryder forsiden af det nyeste nummer, mens de også har vist et billede af familien, som ifølge mediet har 'taget imod dem i deres lejlighed i Paris'.

I interviewet med Point de Vue fortæller prins Joachim også, at han har det godt efter sin blodprop.

- Tak til de meget professionelle læger, der behandlede mig, og især tak til min kone, der reagerede med det samme og forstod, at det var nødvendigt at handle hurtigt, siger han til mediet, da han byder dem velkommen indenfor.

Prins Joachim blev tilbage i juli sidste år ramt af en blodprop. Fotos/redigering: Peter Hove Olesen, Anthon Unger, Jonas Olufson, Stine Tidsvilde/Signe Skov.

Han understreger, at det ikke var på grund af en dårlig livsstil, at han blev ramt af blodproppen. I stedet var det rent uheld og skyldtes en forkert bevægelse eller et slag til hovedet, mens han spillede fodbold med børnene, siger han i interviewet og fortæller, at han slet ikke husker en smerte i forbindelse med blodproppen.

- Du er ikke 20 år længere, min kære, minder prinsesse Marie ham om og glæder sig over, at det trods alt ikke har givet ham mén eller er noget kronisk.

Utilfreds prins Henrik

Prins Henrik forsøgte i flere år at gøre opmærksom på, at det ikke var fair, at en konges kone fik titlen som dronning, mens han som dronningens mand måtte nøjes med titlen som prins.

Det skete blandt andet i 2007 - også i et interview med Point de Vue, hvor han henviste til den franske middelalder, hvor man ikke bare fik dronningen, når man sagde ja ved alteret - man fik også en kongetitel. Og det gav ifølge ham ligestillingen et knæk, at det samme ikke var tilfældet i 2007.

- Offentligheden er tilbøjelig til kun at anerkende dronningen. Således bliver parforholdet skævt, ikke privat, men i offentlighedens øjne, siger prinsgemalen.

Ekstra Bladet har onsdag aften forsøgt at få bekræftet citaterne via kongehuset, men det har endnu ikke været muligt.