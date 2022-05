Afsløring af vold og krænkelser på prins Christians skole

Vold, krænkelser og overgreb.

Det er ifølge en ny dokumentar på TV 2, der har fået navnet 'Herlufsholms hemmeligheder', en del af hverdagen på kostskolen Herlufsholm i Næstved.

Det oplyser TV 2 selv i en pressemeddelelse., hvor det fremgår, at dokumentaren har premiere torsdag på TV 2 og TV 2 Play.

Herlufsholm står som et ikon i Danmark som en af de mest prestigefyldte skoler og uddanner i øjeblikket blandt andre Danmarks kommende konge, prins Christian, mens også prinsesse Isabella inden længe starter på skolen.

TV 2 Dokumentar har i forbindelse med dokumentaren talt med omkring 50 tidligere elever.

Herlufsholm ligger i Næstved. Foto: Jonas Olufson

En stor del af dem fortæller om en voldelig kultur, hvor nye elever ofte får tæsk af 3.g’erne.

Mange er anonyme i dokumentaren af frygt for repressalier, men enkelte står frem med et ønske om at sætte en stopper for volden.

Én af dem er 18-årige Peter, der har gået på skolen inden for de seneste år.

- Min hovedassociation med Herluf er nok det voldsmiljø, de har dernede, siger han i dokumentaren.

Han bakkes op af flere tidligere elever.

- I 1. g var det et ugentligt ritual, at der kom nogle ældre elever og bankede nogle yngre elever, siger en anonym tidligere elev.

Her ses prins Christian sammen med sine forældre, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary,i forbindelse med første skoledag på Herlufsholm. Foto: Keld Navntoft/Kongehuset

Mange henvendelser

Mobbeforsker og jurist Helle Rabøl Hansen har selv modtaget en lang række henvendelser om mistrivsel på Herlufsholm, oplyser hun til TV 2 i forbindelse med dokumentaren.

- Der er et helt klart mønster i de henvendelser. Der er beskrivelser af straffe, der på trods af elevudskiftninger og nye elevgenerationer, ser ud til at gentage sig, siger hun.

I dokumentaren kortlægger TV 2 Dokumentar flere helt nye sager fra det indeværende skoleår, som skolen ifølge tilsynsmyndigheden ikke har oplyst godt nok om. Blandt andet findes der en række alvorlige videoer af krænkelser blandt drengene.

Derudover dukker der flere beskrivelser af seksuelle overgreb op og en helt ny sag om voldtægt.

TV 2 Dokumentar har vist beretningerne til advokat Mads Pramming, der blandt andet har været advokat i sagen om overgreb på børnehjemmet Godhavn.

- Det er ekstremt alvorligt. Altså, det er vold, og det er seksuelle overgreb på børn. Det er helt oplagt, at havde skolen gjort, hvad de skulle, så havde det ikke foregået det her, siger han.

Herlufsholms ledelse afviser, at der er et problem med kulturen på Herlufsholm og siger i dokumentaren, at ledelsen ikke kender til voldelige ritualer på skolen.

Dømt for voldtægt

Torsdag i sidste uge blev en 16-årig dreng, som er elev på skolen, idømt seks måneders fængsel for at have voldtaget og blufærdighedskrænket en jævnaldrende dreng på skolen.

Episoden fandt ifølge tiltalen sted en nat i februar efter en festlig elevsammenkomst.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra kongehusets kommunikationsafdeling i forbindelse med dokumentaren, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Se 'Herlufsholms hemmeligheder' på TV 2 torsdag 5. maj klokken 20.