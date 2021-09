Afviser historie: Skal bo hver for sig

Prins Nikolai flytter snart til Paris, og her kommer han ikke til at bo sammen med sin kæreste

Når prins Nikolai i næste uge rykker teltpælene op og flytter til Paris som led i sin uddannelse, skal han ikke bo sammen med sin kæreste, Benedikte Thoustrup.

Det til trods for, at Benedikte flytter til Paris samtidig med 22-årige prins Nikolai.

Det skriver B.T., der har fået det bekræftet af Helle von Wildenrath Løvgreen, der er presserådgiver for prins Nikolais mor, grevinde Alexandra.

Tidligere har Se og Hør ellers kunnet berette på baggrund af et citat fra kongehuset, at kæresteparret rykker ind i en fælles lejlighed, når de flytter til Paris.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Helle von Wildenrath Løvgreen også, at de to får forskellige adresser i den franske hovedstad.

Hun understreger samtidig, at det aldrig har været planen, at de to skulle bo sammen i Paris.

- Der har været sket en misforståelse, men jeg kan bekræfte, at de skal bo hver for sig i to forskellige lejligheder, lyder det fra presserådgiveren, der fortæller, at hun ikke kan sige meget mere om årsagen til, at de to vælger at bo hver for sig:

- Jeg kan dog sige, at det mest er af praktiske årsager, siger hun og afviser, at det skyldes kurrer på tråden hos parret.

Ekstra Bladet har været i kontakt med kongehusets kommunikationsafdeling, men her lyder meldingen, at de ikke har nogle kommentarer til sagen.

Prins Nikolai starter inden længe et nyt eventyr i Paris. Foto: Peter Hauerbach

Prins Nikolai forlader København og flytter til Paris for at læse et semester på Paris School of Business som en del af sin uddannelse på Copenhagen Business School (CBS), hvor han læser Business Administration til hverdag.

Parret har boet hver for sig, mens de har boet i København.

Sidste år købte prins Nikolai en lejlighed i Vendersgade midt i København for 4,1 millioner kroner. Den er siden blevet sat til salg for 5,4 millioner kroner.