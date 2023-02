Afviser: Ingen gaver fra Putin

Mandag bragte NRK historien om, at den norske kong Harald i 2022 modtog en dyr vase af Vladimir Putin i fødselsdagsgave, før krigen i Ukraine brød ud.

Flere uger senere, mens krigen rasede, sendte kongen et takkebrev til det russiske statsoverhoved, hvilket har skabt en del debat i vores norske broderland.

Herhjemme afviser kongehuset dog blankt, at en lignende udveksling har fundet sted mellem dronning Margrethe og Putin.

Over for Ekstra Bladet oplyser kongehusets kommunikationsafdeling, at dronningen hverken har modtaget en gave fra den russiske præsident i forbindelse med sin 80-års fødselsdag i 2020 eller i forbindelse med regeringsjubilæet sidste år.

Ifølge kongehusets kommunikationsafdeling er den seneste gaveudveksling, der har fundet sted mellem den danske regent og den russiske statsleder, tilbage i 2011, hvor dronning Margrethe var på officielt statsbesøg i Rusland og modtog en gave.

Kong Harald er kommet i vælten, efter det er kommet frem, at han takkede Vladimir Putin for en vase, mens krigen rasede i Ukraine. Foto: Terje Pedersen/Ritzau Scanpix

'Kolde øjne'

I weekenden satte dronningen da også i et interview med Weekendavisen en tyk streg under, at hendes forhold til den russiske leder er iskoldt.

- Jeg kan huske, at jeg tænkte, han ikke var behagelig. Jeg har aldrig set så kolde øjne i mit liv, sagde hun til avisen om de gange hun mødte Vladimir Putin i 2011 og 2014.

Selvom dronningens relation til Putin i dag er kold, havde det danske kongehus i mange år en tæt forbindelse til det russiske kongehus.

Båndet blev styrket, da danske prinsesse Dagmar (søster til dronning Margrethes oldefar, red.) i 1866 blev gift med den russiske tronarving Alexander III.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra den russiske ambassade i Danmark, men det har ikke været muligt.