Afviser romance med prins Christian

Den italienske prinsesse Maria Chiara de Bourbon des Deux-Siciles afviser at have et romantisk forhold til prins Christian

Det hele begyndte med et billede fra Formel 1-grandprixet i Monaco 28. maj.

Her blev 17-årige prins Christian set på et billede med den 18-årige italienske prinsesse Maria Chiara de Bourbon des Deux-Siciles. Siden tog rygterne om, hvorvidt de var mere blot venner fart.

Men nu reagerer den italienske prinsesse på rygterne.

'Jeg vil gerne gøre noget klart i forbindelse med de ubegrundede rygter, der har cirkuleret omkring mig,' skriver prinsessen i et opslag på Instagram, der fortsætter:

'Prins Christian og jeg har et tæt venskab. Men alligevel er der noget forkert information, som er blevet spredt. Først fik den her situation mig til at smile: Men efter noget tid, har det her rygte vokset sig ud over grænserne for sund fornuft, og er blevet til noget, som ikke passer med virkeligheden, skriver prinsessen og afviser, at hun og den danske prins skulle være med end blot venner.

'Jeg tror, det nu er på tide at sætte en stopper for det her rygte', skriver hun.

Stort interview

I juli i år gav Maria Chiara et interview til en af Italiens største aviser, Corriere Della Sera, hvor hun satte ord på sit forhold til den danske prins.

- Vi har kendt hinanden, siden vi var små, min far, Carlo, er fadder til hans yngste søster, Josephine, fortalte hun dengang i interviewet, hvor hun samtidig beskrev deres venskab for 'smukt'.

Hun fortalte videre til den italienske avis, at hun ikke har truffet dronning Margrethe endnu, men at det var noget hun drømte om at gøre en dag.

Selvsamme avis skrev dengang, at italienske prinsesse 'ingen skeletter har i skabet', og at hun taler intet mindre end seks sprog.

Det er ikke meget, vi kender til Maria Chiara de Bourbon des Deux-Siciles herhjemme.