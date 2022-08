Afviser særbehandling: - Intet mærkeligt i det

Efter at prinsesse Isabellas kostskoleplaner blev droppet, er hun i dag startet på eftertragtet privatskole, der normalt har ventelister forud for optagelse. Rektor nægter dog, at Isabella har sprunget køen over

Prinsesse Isabellas nye skole, Ingrid Jespersens Gymnasieskole, er notorisk kendt for at have en lang venteliste, hvis man vil være ny elev.

Mange forældre skriver allerede kort efter fødslen deres kære små op til en plads på skolen, der er beliggende nær Trianglen på Østerbro i København.

I 2010 var der for eksempel hele 5000 børn på venteliste til 0. klasse på skolen, der i seneste skoleår havde 667 elever i grundskolen og knap 1000, hvis man regner gymnasiedelen med.

Optagelse finder normalt sted i 0. klasse eller 7. klasse, hvor der oprettes nye 'spor', mens nye elever udelukkende optages på de øvrige klassetrin, såfremt der er ledige pladser. Optagelse foregår ifølge hjemmesiden 'via skolens venteliste'.

En venteliste har dog tilsyneladende ikke været et problem eller en hindring for kronprinsparret og prinsesse Isabella.

Ikke sprunget over

Isabella begyndte således i dag i 9. klasse på den kendte privatskole, efter at hendes forældre sidst i juni efter lang tids tilløb tog en beslutning om, at deres datter alligevel ikke skulle gå på Herlufsholm Kostskole, der var blevet belastet efter en omstridt TV 2-dokumentar.

Det hele er derfor kommet meget hurtigt i stand, men rektor på Ingrid Jespersens Gymnasieskole, Otto Strange Møller, forsikrer over for Ekstra Bladet, at alt har været efter bogen.

Han mener samtidig ikke, at det er værd at undre sig over:

- Hun har ikke sprunget nogen over. Hun har fået en plads, der var ledig - der er intet mærkeligt i det, lyder det fra den 72-årige rektor, som har besiddet stillingen siden 1993.

Prinsesse Isabella, 15, kom ikke til at gå på Herlufsholm Kostskole, som det ellers var meningen. Nu gælder det Ingrid Jespersens Gymnasieskole, hvor hun afslutter folkeskolen. Foto: Patrick Van Katwijk/Ritzau Scanpix

Over for Ekstra Bladet oplyser Otto Strange Møller, at den plads, som Isabella har fået, er blevet ledig, fordi en anden elev er stoppet i 9. klasse.

- Har prinsesse Isabella været på en venteliste?

- Det kan jeg ikke oplyse dig om. Jeg oplyser ikke om elevers forhold her på stedet, lyder det fra rektor.

Kriterier for optagelse

På skolens hjemmeside fremgår det, at ansøgere bl.a. fordelagtigt bedømmes ud fra tre kriterier, når de søger ind: Om de har søskende på skolen, om de har en speciel tilknytning til skolen eller i visse tilfælde kønnet på ansøgeren, idet skolen stræber efter en ligelig fordeling af køn.

Det første kriterium opfylder prinsesse Isabella ikke, mens det andet umiddelbart er et vidt begreb:

- Hvad kunne et eksempel på 'speciel tilknytning til skolen' være?

- Det er ikke noget, der kommer i anvendelse. Der er en gammel formulering, der ikke har nogen reel værdi, siger rektor Otto Strange Møller.

Han afviser igen, at proceduren har været anderledes, selvom det er en kongelig ansøger, man har haft med at gøre.

- Det er gået fuldstændigt ordentligt til på alle leder og kanter, forsikrer Otto Strange Møller.

Ekstra Bladet har kontaktet kongehuset for en kommentar. Meldingen herfra er dog som sædvanlig, at man ikke kommenterer kronprinsparret og deres børns private forhold, som begrebet skolegang hører ind under.