Alexandras nye kæreste: Stadig gift

Forleden kom det frem, at grevinde Alexandra, 56, og erhvervsmanden Nicolai Peitersen, 51, har fundet kærligheden i hinanden og nu danner par.

Over for B.T. sætter Peitersen, der er bosat i Kina, nu ord på forholdet til Alexandra, som han kalder 'lykkeligt'.

Han fortæller desuden, at han endnu ikke er formelt skilt fra sin ekskone.

- Jeg vil gerne aflive et hvert rygte om, at der skulle være tale om en skandale eller noget drama. Jeg har været separeret fra min ekskone i tre år, der er lavet en formel aftale mellem os om vores separation. Vi har ikke boet sammen i de tre år, og det er udelukkende på grund af kinesiske visumregler, siger han.

Også over for Se og Hør har han fortalt om forholdet, og her slår han fast, at det ikke er på grund af Alexandra, at han er på vej til at blive skilt.

- Det har intet med Alexandra at gøre. Det er en lykkelig begivenhed, at vi har mødt hinanden. Min ekshustru er glad for, at jeg har mødt Alexandra og er glad på mine vegne, siger han.

Nicolai Peitersen er en af stifterne bag Wikifactory og har været med til at tage beslutningen om at flytte virksomheden fra Hongkong til København. Foto: Mathias Svold/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har talt med grevinde Alexandras presserådgiver, Helle Von Wildenrath Løvgreen, der oplyser, at Alexandra ikke har noget at tilføje til Peitersens udtalelser.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Nicolai Peitersen og hans ekskone, Esther Peitersen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Har investeret i virksomheden

Over for Ekstra Bladet bekræftede grevindens presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen, forleden, at grevinde Alexandra danner par med Nicolai Peitersen.

Allerede tidligere på året begyndte de to turtelduer at blive en del af hinandens liv. I februar kunne Se og Hør nemlig afsløre, at grevinden havde investeret i Peitersens firma, der hedder Wikifactory.

- Alexandra kan godt lide firmaets meget sociale profil. Og så kan hun trække på sin erfaring fra Hongkong, lød det dengang fra Helle von Wildenrath Løvgreen.

Det er dog uvist, om det er gennem investeringen, at grevinden er kommet tættere på iværksætteren.

Det er første gang siden 2019, at grevinden står frem med en ny kæreste. Dengang så hun tidligere PET-agent Tony Lindkold. Men det forhold sluttede, da det kom frem, at Tony Lindkold havde en kriminel fortid.

Prins Joachim og Martin Jørgensen

Første gang, grevinde Alexandra blev præsenteret for danskerne, var i 1995 som prins Joachims forlovede. De blev gift i november samme år og fik to børn sammen - prins Nikolai og prins Felix.

De blev skilt i 2005 og er i dag stadig på god fod.

Grevinden fandt senere sammen med fotografen Martin Jørgensen i 2007. De blev skilt i 2015, hvilket ifølge grevinde Alexandra var svært at komme over.

Til Berlingske har hun tidligere fortalt, at det tog hende to år at komme sig over skilsmissen.