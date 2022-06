Der blæser voldsomme vinde over Amalienborg, hvor kronprinsparret den seneste tid er havnet i en seriøs shitstorm.

Det er deres håndtering af sagen om deres to ældste børns skolegang på den skandaleramte kostskole i Herlufsholm, der har bragt kronprinsparret i den noget uvante situation.

Seneste melding fra kongehuset er, at prins Christian trods grusomme historier om vold, mobning og krænkelser fortsætter på skolen efter sommerferien. Her starter prinsesse Isabella som kostelev i 9. klasse.

Det valg vil de tydeligvis hverken forklare eller forsvare.

Det viste kronprinsparret senest tirsdag, da de flygtede fra Ekstra Bladets spørgsmål, og den tavshed sender et ret klart signal, siger William Atak, der er kommunikationsekspert med speciale i shitstorme.

- Kronprinsparret har indtil nu ønsket at signalere, at de vil være en del af folket. Men i denne her sag signalerer de det modsatte. Det er et tydeligt skridt mod eliten. Og det gør det kun endnu værre, at Mary er forkvinde for en fond, der arbejder mod mobning og mistrivsel. Hun burde være meget kritisk. Bannerfører faktisk, siger William Atak til Ekstra Bladet.

Kongelig blåstempling

Set med hans øjne, er sagen dybt alvorlig for Frederik og Mary.

- Det er en alvorlig krise for kronprinsparret. Det er en form for bekræftelse af det, der er foregået, når de ikke siger noget. Det er et kongeligt blåstempel, når de vælger at ignorere det, siger William Atak og fortsætter.

- Kronprinsparret er et elskeligt par, som mange kærer sig om. De er så at sige foran på point blandt folket, men den her sag er blevet så stor og alvorlig, at deres brand som kronprinspar kan tage skade af den, siger kommunkationseksperten, der anerkender, at beslutningen om hvor prinsen og prinsesse skal gå i skole i det kommende skoleår på ingen måde er let, efter TV 2 dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' afslørede uhyggelige forhold på skolen.

- Ud over at være kronprinspar er de også almindelige forældre med børn, der uden tvivl har deres egen mening. De har venner og relationer, der vigtige for dem, og det er kronprinsparret nødt til at forholde sig til. Forældrenes interesse i den her sag er måske ikke den samme som børnenes, siger han.

Dårligt håndteret

Ifølge William Atak kunne familien under alle omstændigheder rent kommunikativt have klaret situationen langt bedre og dermed have undgået at stå i det stormveir, som de er havnet i nu.

- Man skulle tro, at de var bedre rustet til at svare på spørgsmål. Det er jo på ingen måde uventede ting, de bliver spurgt om, siger han og fortæller, at det værste, de kan gøre, er, ikke at gøre noget eller ligefrem flygte.

- Som kronprinspar kan man ikke gemme sig. Og det her er - eller var - ikke så stor en møgsag, at de ikke kunne gå ud og sige, at de har tillid til den nye ledelse og de nye tiltag, der er gjort på Herlufsholm. Hvis beslutningen om, at børnene skal gå på skolen, er truffet - som vi tror den er - så bliver de nødt til at træde i karakter. De må tage styringen og være en del af løsningen for at berolige kritikerne derude. Den taktik med ikke at tale om, det virker ikke i denne her sag. De vil blive spurgt igen og igen. Det bliver ikke bare glemt, siger han og tilføjer, at de i fremtiden også må indstille sig på spørgsmål om skolen.

- Det er klart, at der de kommende år vil være et øget fokus på Herlufsholm. Selv små ting vil blive blæst op. Kronprinsparret vil skulle svare på vegne af skolen, og det forstår jeg ærligt talt ikke, at de vil udsætte sig selv for.

- I og med at det er deres børn det handler om, kan de så påberåbe sig privatliv?

- Nej, det kan de ikke. De er offentlige personer, så svaret er nej.