Ankom alene: - Det er nøje koordineret

Det er alt andet end tilfældigt, at prinsesse Marie har valgt at blive væk fra dronningens nytårstaffel. Det vurderer kongehuskommentator Kim Bach

I sit stiveste puds og med ansigtet lagt i alvorlige folder ankom prins Joachim søndag aften kort efter klokken 19.30 til nytårstaffel på Amalienborg Slot.

Det er hans mor, dronning Margrethe, der er vært ved det traditionsrige taffel i Christian VII's Palæ, hvor regeringen, repræsentanter for det officielle Danmark og den kongelige familie er inviteret.

Lørdag dumpede der et højst usædvanligt afbud til festlighederne ind, da prinsesse Marie meldte 'barn syg'. 13-årige grev Henrik er sløj hjemme i Paris, og hans mor er blevet i Frankrig for at passe ham.

Barn syg: - Det giver ingen mening

Det efterlod prins Joachim alene med sin mor og sin bror, som han mildt sagt har et noget udfordret forhold til, efter dronningen besluttede at fratage Nikolai, Felix, Henrik og Athena deres titler og medlemskab af kongehuset fra netop 1. januar.

Mens de øvrige gæster til taflet mødte op med store smil på læben, var prins Joachims humør meget afdæmpet. Han havde dog overskud til at vinke kort til den fremmødte på slotspladsen. Foto: Ritzau Scanpix

Alligevel mener Ekstra Bladets kongehuskommentator Kim Bach ikke, at prinsesse Marie med sit afbud svigter sin mand søndag aften.

- Nej, sådan tolker jeg det bestemt ikke, siger han.

- Det er nøje koordineret og en fælles beslutning. Joachim passer pligten, men sammen får de samtidig sagt, at de ikke er enige i dronningens beslutning om at fratage børnene deres titler, siger Kim Bach og peger på, at afbuddet er et klart signal om, at der fortsat er uro i familien.

- Sådan som jeg ser det, er det her Joachim og Maries fælles måde at udtrykke sig på. Hvis Marie var kommet til gallataflet, havde det været en anerkendelse af dronningens beslutning. Den får hun ikke. Tværtimod, siger Kim Bach.

Dronning italesatte lørdag aften spliden i familien i sin nytårstale.

'At forholdet til prins Joachim og prinsesse Marie er løbet ind i vanskeligheder, gør mig ondt', sagde hun.

