Apanage-mystik: Det vil de ikke svare på

Mandag stod det klart, at prins Christian må væbne sig med tålmodighed, før han for alvor kan nyde godt af titlen som prins.

Sammen med Statsministeriet kunne kongehuset nemlig meddele, at kronprinsparrets ældste søn må vente, til han fylder 21 år, før han kan få apanage.

På den måde kan han ifølge kongehuset fokusere på sin uddannelse, inden han for alvor skal til at bruge sin tid på at repræsentere kongehuset ved officielle sammenhænge.

Stor mystik

Hvorfor valget netop er faldet på 21 år, undrer dog Ekstra Bladets kongehuskommentator, Kim Bach. Til den tid er prins Christian, som efter sommerferien begynder i 3. g på Ordrup Gymnasium i Gentofte, nemlig formentlig langtfra færdig med at uddanne sig.

Prins Christian er en sjælden gæst til officielle arrangementer, men når der står fodbold i den kongelige kalender, kan han tilsyneladende lokkes. Her er ham til Danmarks EM-semifinale på Wembley Stadion med sin far, kronprins Frederik. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Det spørgsmål ønsker hverken Statsministeriet eller kongehuset dog at svare på. Fra Statsministeriet lyder det, at man henviser til kongehuset for svar, men svaret fra kongehusets kommunikationsafdeling gør ikke mystikken mindre.

Her oplyser man, at man ikke ønsker at uddybe, hvorfor man har besluttet, at årpengene skal komme, fra prinsen fylder 21 år.

Vil undgå debat

Det manglende svar fra kongehuset på beslutningen om aldersgrænsen for apanage undrer dog ikke Kim Bach.

- De har tradition for ikke at svare på den type spørgsmål. Det samme gjorde sig jo gældende indtil i går, at man ønskede ikke at svare på, om prins Christian skulle have apanage i det hele taget, siger kongehuskommentatoren og fortsætter:

- Det er en blanding af arrogance og så det strategiske forhold, at de på den måde kan holde kortene tættere til kroppen. Hvis de svarede, havde danskerne noget at diskutere, og det kunne skabe en debat om apanage-spørgsmålet, som man for alt i verden vil undgå.

Da hans farfar, prins Henrik, skulle begraves, gik prins Christian i følget med kronprins Frederik og dronning Margrethe. Foto: Jens Dresling

Ekstremt arrogant

Ikke desto mindre mener Kim Bach, at der er tale om så væsentligt et spørgsmål, at kongehuset burde svare.

- Det er helt ekstremt arrogant og utilstedeligt, at vi ikke kan få det at vide. Men det bunder formentlig i, at man har villet købe sig noget tid. Man har godt været klar over, at det var for tykt at forlange apanage til en 18-årig, men når man er 21, så er man 'mere' voksen, siger han og understreger samtidig:

- Men man kan ikke hænge det op på hans uddannelse, for han kan jo ikke nå at blive færdig med både den obligatoriske uddannelse i Forsvaret efter gymnasiet og en eventuelt efterfølgende uddannelse på den tid.

Ekstra Bladet var tidligere på sommeren på gaden for at spørge om netop apanage til prins Christian.

Det mest sprængfarlige

- Lugter det af, at det bare er et tal, de har valgt helt tilfældigt?

- Jeg tror, de har tænkt, at de var nødt til at komme med et eller andet, og så har 21 år givet god mening. Så har de også tre år mere at løbe på, hvor de kan lave undersøgelser og stikke fingrene i jorden i forhold til befolkningens holdning, siger Kim Bach og tilføjer:

- Det er jo noget af det allermest sprængfarlige ved kongehuset, hvis de får penge, som ikke giver mening. I folks bevidsthed skal det kunne betale sig. De skal være pengene værd, og det må bestemt ikke se ud, som om det er cafépenge til en ung mand i gymnasiet.

Både kronprins Frederik og dronning Margrethe modtog årpenge, fra da de fyldte 18 år. De var begge tronfølgere på det tidspunkt.

I 2022 modtog kronprins Frederik 21,8 millioner kroner om året, hvoraf 2,1 million er øremærket kronprinsesse Mary. Prins Joachim fik 3,8 millioner kroner i årpenge.