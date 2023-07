Arbejder for Remee: Nu skal han lave reklamer

I 2018 måtte kongehuset beklage, at greven medvirkede i en reklame. Men nu er grev Nikolai kommet i stald hos influencer-bureauet Social Works

Det skal udnyttes, når man får frataget sin prinsetitel.

Grev Nikolai, der mistede sin titel 1. januar, offentliggjorde således profilen 'nikolaitildanmark' i februar, hvor han underskriver sig med sin nye titel på engelsk; Count Nikolai of Monpezat.

Siden da har knap 60.000 valgt at følge den kongelige model. Og nu skal de bruges.

Influencer-bureauet Social Works kan på deres Instagram-profil nemlig fortælle, at de har skrevet kontrakt med den 23-årige greve.

'Vi er stolte af, at Nikolai har betroet os med hans fremtidige rejse, og vi kan ikke vente med at komme i gang', skriver de.

Ejet af Remee

Social Works er ejet af blandt andre den tidligere 'X Factor'-dommer Remee, der sidder på 55 procent af ejerandelen, og på deres hjemmeside beskriver de sig som 'eksperter i influencer marketing'.

Dermed kommer grev Nikolai i selskab med navne som Molly Egelind, Frederik Nonnemann og Mathilde Gøhler, der også er repræsenteret af Social Works.

Førnævnte navne har lavet reklamer for brands som Matas, Svane Køkkenet og Lancôme.

Både grev Nikolai og lillebror grev Felix har gang i hver deres modelkarriere. Nikolai har lavet shows for blandt andet Burberry, mens Felix har medvirket i en kampagne for Georg Jensen. Foto: Anthon Unger

Kongehuset måtte beklage

Det vides ikke, hvad grev Nikolai skal promovere på sin Instagram-profil.

Men sikkert er det, at kongehuset i 2018 måtte beklage, at han dengang reklamerede for biludlejningsfirmaet Sixt.

På et billede sad grev Nikolai på køleren af en sort Renault Clio ved siden af en mand, der var klædt i biludlejningsfirmaets tøj. I teksten til billedet stod der, at prins Nikolai 'har valgt bil på abonnement fra Sixt All-inclusive'.

Kongehuset er blev gjort opmærksom på sagen, og over for Ekstra Bladet beklagede de på vegne af greven situationen.

Ifølge kongehusets kommunikationsafdeling skal kongelige nemlig ikke reklamere på den måde.

- Kongelige markedsfører ikke virksomheder eller produkter. Prins Nikolai beklager fejltagelsen, som der nu er rettet op på, lød det fra kongehusets kommunikationsafdeling.

Det kan også være, det primært bliver australske virksomheder, der får glæde af grevens følgere. For når sommeren går på hæld, er det for en stund slut med Danmark for grev Nikolai og hans kæreste, Benedikte Thoustrup.

Til august forlader de nemlig hjemlandet for at bosætte sig i Australien.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra kongehuset, men det har ikke været muligt inden for deadline.