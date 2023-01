Barn syg: - Det giver ingen mening

- Det er 99 procent sikkert et aktivt fravalg fra Maries side, at hun ikke dukker op til nytårstaflet, mener Ekstra Bladets kongehuskommentator

Barn syg!

Det er ikke lige frem hverdagskost, at den kongelige familie hiver dét kort op af hatten.

Ikke desto mindre er det årsagen til - eller undskyldningen for - at prinsesse Marie har meldt afbud til dronningens store nytårstaffel på Amalienborg Slot søndag aften.

Det er højst usædvanligt, at et medlem af kongefamilien bliver hjemme for at passe sit syge barn - i dette tilfælde 13-årige grev Henrik, der sløj befinder sig i Paris, hvor hans mor er blevet for at pleje ham.

Samme dag

Det betyder, at prins Joachim må deltage i taflet uden sin kone ved sin side - endda på den selv samme dag, hvor hans fire børn har mistet deres titler.

- Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om, at en kongelig eller en politiker for den sags skyld melder sig selv eller barn syg til sådan et gallaarangement. Det er helt uhørt, siger Ekstra Bladets kongehuskommentator Kim Bach og fortsætter:

- Nu er jeg jo ikke læge, men det giver ingen mening, at en 13-årig dreng er så syg, at han ikke kan blive passet af andre end sin mor i nogle timer. Det er 99 procent sikkert et aktivt fravalg fra Maries side, at hun ikke dukker op til nytårstaflet, lyder Kim Bachs vurdering.

Prinsesse Marie er blevet i Paris med børnene, mens prins Joachim er i København for at deltage i dronningens nytårstaffel. Foto: Jonas Olufson

Ikke lyst

Han påpeger, at det virker endnu mere utroværdigt, at det allerede lørdag blev meldt ud, at prinsessen ikke deltager i taflet.

- Mon ikke der kunne være fundet en løsning med en barnepige eller en sygepasser, så Marie kunne være dukket op - hvis hun havde lyst. Det har hun tydeligvis ikke, siger han.

Ekstra Bladet har spurgt kongehuset, om grev Henrik er alvorligt syg, så det er nødvendigt, at hans mor er ved hans side.

Hvad han fejler, er privat, og kongehusets kommunikationsafdeling henviser til den mail, de lørdag eftermiddag sendte ud, hvori det kort står, at prinsesse Marie ikke deltager i nytårstaflet, da grev Henrik er blevet syg.

Betændt forhold

Få timer efter kommenterede dronningen i sin nytårstale det betændte forhold, der har været og tilsyneladende stadig er mellem hende og prins Joachim samt hans familie. Konflikten spidsede til i september, da monarken offentliggjorde sin beslutning om, at Nikolai, Felix, Henrik og Athena her fra årsskiftet har mistet deres medlemskab af kongehuset.

'At forholdet til Prins Joachim og Prinsesse Marie er løbet ind i vanskeligheder, gør mig ondt,' sagde hun.

