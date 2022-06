Bekræfter endelig: Det skal han nu

Efter mindre end to måneder på Hærens løjtnantsuddannelse i Slagelse stod det i efteråret 2021 klart, at prins Felix ikke ville gøre karriere i Forsvaret.

I slutningen af september droppede 19-årige Felix nemlig ud af uddannelsen med begrundelsen, at det 'bare ikke lige var noget for ham'.

Siden da har prins Felix blandt andet prøvet kræfter som model, mens han har overvejet, hvilken vej han skulle gå uddannelsesmæssigt.

Det er nu faldet på plads, og prins Felix kan således meddele, at han har søgt ind på Copenhagen Business School (CBS).

- Prins Felix har søgt ind på Copenhagen Business School og venter lige nu svar om optagelse, ligesom andre unge, der har søgt ind på en uddannelse, forklarer grevinde Alexandras presseansvarlige Helle von Wildenrath Løvgreen til Billed-Bladet.

Ved at starte på CBS går prins Felix, såfremt han kommer ind på studiet, i sin bror, prins Nikolais, fodspor.

Prins Nikolai er netop blevet bachelor fra CBS og skal efter sommerferien læse sin kandidat i Sales Mangement.

Prins Felix blev for nylig student fra Gammel Hellerup Gymnasium. Foto: Jonas Olufson

Ufatteligt hyggeligt

Prins Felix har i den seneste tid været i praktik hos Mærsk.

I et interview med Billed-Bladet har han tidligere ikke lagt skjul på, at det var noget, der passede ham rigtig godt.

- Det er ufattelig spændende. Jeg laver forskellige ting – det kan være alt fra excelark til at skulle lave power points og analysere konkurrenter. Det er ufattelig hyggeligt, og der er et virkelig godt sammenhold. Folk er så søde. Jeg har været meget positivt overrasket. Ikke, at jeg forventede noget negativt på den måde, men jeg synes virkelig, at det er en fornøjelse at være der, og jeg lærer meget. Første måned, jeg var der, blev mit ordforråd indenfor shipping kraftigt udvidet.

Hvilken uddannelse på CBS, prins Felix har søgt ind på, er endnu uvis.