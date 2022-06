Bekræfter: Prinsesse Isabella skal gå på Herlufsholm

De mange historier om vold, mobning og krænkende adfærd på kostskolen Herlufsholm har ikke fået kronsprinsparret til at vakle i beslutningen om, at deres datter skal gå på skolen

Siden TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' udkom, er det væltet frem med historier om krænkelser på rigmands-kostskolen, hvor kronprinsparrets ældste søn, prins Christian, i øjeblikket er elev.

Men historierne har ikke fået kronprinsparret til at genoverveje beslutningen om, at deres ældste datter, prinsesse Isabella, skal begynde på skolen til august.

Det fortæller kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, til Ekstra Bladet.

- Som det ser ud nu, er der ingen ændringer i forhold til de kongelige børns skolegang, lyder det.

Det vil altså sige, at Isabella planmæssigt begynder på skolen til august.

Kronprinsen var ikke meget for at snakke om Herlufsholm under Royal Run i weekenden.

Tidligere har kongehusets officielle kanaler meldt ud, at kronprinsparret holdt nøje øje med situationen og de tiltag, der blev gjort for at sikre bedre forhold på skolen:

'Som forældre forventer vi, at skolen effektivt sikrer en kultur, hvor alle er trygge og en del af fællesskabet, og vi vil i den kommende tid følge de ændringer, som er åbenlyst nødvendige', lød det blandt andet i en skriftlig udtalelse på kongehusets sociale medier.

Tidligere kom det frem, at et andet medlem af Kongefamilien, prins Nikolai, har fået en advarsel under sit ophold på skolen.

Herlufsholm har blandt andet igangsat en uvildig advokatundersøgelse af forholdene på skolen. Kort efter den udmelding måtte de dog skifte advokat, da den advokat, de i første omgang havde valgt, viste sig at være partner i samme firma som en advokat, der er gift med et medlem af bestyrelsen på skolen.

Derfor bad man Advokatrådet om at finde en ny advokat til at stå for undersøgelsen.

Det vides ikke, hvornår den pågældende advokatundersøgelse forventes at være færdiggjort.

