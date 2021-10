Blander sig i mobbe-debat

'Det klassiske mobbeoffer findes ikke.'

Sådan lyder det i et opslag på Instagram fra Mary Fonden.

Men selvom det kunne lyde som en stikpille til Jeanette Ottesens beskrivelse i selvbiografien 'Fri' af Lotte Friis, som hun kalder 'det klassiske mobbeoffer', så er det ikke sådan, det skal tolkes.

Det fortæller fondens direktør, Helle Østergaard, til B.T.

Over for Ekstra Bladet forklarer direktøren i en mail, at man med opslaget blot har ønsket at komme med et indspark til debatten.

'Vi ønsker at bidrage med vores viden. Og vi ved, at mobning ikke opstår, fordi nogen er anderledes og derfor er et 'klassisk mobbeoffer'. Mobning opstår, fordi der er en utryg kultur, hvor mobning får plads. Vi har derfor alle et ansvar for at bidrage til trygge og positive fællesskaber, hvor mobning ikke får plads,' lyder det fra Helle Østergaard.

Hun understreger desuden, at fonden, siden den blev stiftet i 2007, har 'bidraget til at indsamle og udbrede viden om emnet', men at de ikke har yderligere kommentarer til sagen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra kongehusets kommunikationsafdeling. De oplyser dog, at de ikke kommenterer Mary Fondens anliggender.

'Fri' er udgivet af forlaget Gyldendal.

Selvbiografien 'Fri' har ikke bare affødt en fornyet debat om mobning. Den er også blevet kritiseret for at være så dårligt skrevet, at den aldrig skulle have været udgivet.

Jeanette Ottesen har i kølvandet på den kritik, hendes udtalelser i bogen har afstedkommet, valgt at trække stikket på al medieaktivitet.

Til 'Vild med dans' fortalte Pernille Blume fredag, at hun bestemt kan genkende, at svømmemiljøet har været præget af mobning.