Bommert: - Det er faktisk ikke helt rigtigt

- Klimaet har fået det bedre under krisen. Det er værd at lægge mærke til, og det er vigtigt, at vi fortsat passer godt på naturen.

Sådan lød det fra dronning Margrethe, da hun i vanlig stil sparkede gang i nytårsaften under årets nytårstale torsdag aften.

Men netop den udmelding har skabt undren hos Peter Langen, der er klimaforsker på Aarhus Universitet.

Nævnte kontroversielle Hans Egede

- Det studsede jeg over, for det er faktisk ikke helt rigtigt, at klimaet har fået det bedre, siger han til DR og fortsætter:

- Klimaet, der er vejret over lang tid, der kan vi ikke se nogen mærkbar effekt af de nedlukninger, der har været under corona. Det er simpelthen for lidt og for kortvarigt, siger han videre og afviser dermed dronning Margrethes påstand i nytårstalen.

Klimeforskeren forklarer videre, at coronanedlukningerne verden over rigtigt nok har skabt mindre kuldioxid i luften, fordi der eksempelvis er blevet produceret mindre, fløjet mindre og kørt mindre bil på vejene.

Det har givet et fald i CO2-udledningerne på omkring fem procent sammenlignet med andre år. Men Langen understreger samtig, at CO2 har en lang levetid og kan eksistere i atmosfæren i flere hundrede år, og derfor skal der meget mere end en periodevis nedlukning til at kunne forbedre klimaet.

Ifølge klimaforskeren skal der snarere være tale om en nedlukning i årtier, hvis man skal kunne se en reel effekt og kunne konkludere, at klimaet har fået det bedre.

Nytåret blev traditionen tro markeret med dronning Margrethes nytårstale. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Kom i klimaproblemer

Det er langt fra første gang, at dronning Margrethe havner på en anelse dybt vand, når hun taler om klimaet.

I forbindelse med sin 80 års fødselsdag gav hun et interview til Politiken, og det vakte i den grad opmærksomhed, da dronning Margrethe her reflekterede over, hvorvidt klimaforandringerne er menneskeskabte eller ej.

Vilde med dronningens tale

- Jamen, at mennesker spiller en rolle i klimaforandringer, det er der nok ingen tvivl om. Men om de er skabte – direkte – det er jeg ikke ganske overbevist om, lød det i den forbindelse.

Den udmelding skabte stor undren og også forargelse blandt mange - blandt andet forskere og kendte danskere. Derfor har flere eksperter også påpeget, at dronningen ved at nævne klimaet i årets nytårstale rakte ud til klimaforkæmperne.

Efter dronningens udmelding om klimaet i Politiken var hendes søn kronprins Frederik hurtig til at fortælle, at han altså ikke var helt enig med sin mor.

- Vi ved, at den dramatiske opvarmning af vores klima i de seneste årtier er forårsaget af menneskets adfærd og den måde, hvorpå vi har organiseret vores samfund, lød det fra kronprinsen i en tale til et arrangement med organisationen 'State of Green'.

Dronningen: Gud bevare jer alle