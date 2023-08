Borgmester-ups: Vil ikke gøre det igen

Da kronprinsparret var på besøg i Christiansfeld i weekenden, var borgmesterens børnebørn udvalgt til at give dem blomster

Det er altid en stor begivenhed, når medlemmer af kongefamilien kommer på besøg og kaster glans over lokale mærkedage og fejringer.

I weekenden var turen kommet til Christiansfeld, der i anledning af byens 250-års jubilæum havde fint besøg af kronprins Frederik og kronprinsesse Mary.

Traditionen tro fik kronprinsessen ved ankomsten overrakt en buket blomster af to særligt udvalgte børn, som samtidig fik oplevelsen af et håndtryk med prinsessen.

Der var dog ifølge JyskeVestkysten ikke tale om lokale børn.

Derimod var der tale om den konservative borgmester Knud Erik Langhoffs egne børnebørn, skriver avisen.

Borgmesterens børnebørn er ikke bosat i kommunen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Undrer sig

Valget af borgmesterens børnebørn som blomsterbørn strider ifølge Kolding Kommunes kommunikationskonsulent, Lars Svoger, der har udtalt sig til JyskeVestkysten, ikke imod nogen retningslinjer.

Annonce:

Tværtimod er hvert kongeligt besøg unikt, og man beslutter fra gang til gang, hvilke børn der skal have det ærefulde hverv, oplyser han.

Ikke desto mindre har beslutningen ifølge JyskeVestkysten fået flere fra lokalsamfundet til at undre sig på de sociale medier.

Eksempelvis spørger en Facebook-bruger på borgmesterens egen profil, hvorfor han ikke har valgt lokale børn i stedet.

'Der er mange søde børn i byen her! Men du brugte to af dine egne børnebørn, som endda er helt fra Horsens. ØV ØV ØV,' skriver brugeren.

Kan ikke huske det

Borgmester Knud Erik Langhoff har ifølge avisen glemt, hvordan valget lige netop faldt på hans børnebørn. Han kommer dog ikke til at gentage beslutningen, skulle byen igen få royalt besøg.

Annonce:

- Sket er sket, og sådan er det. Jeg ser det som et mindre hjørne af en dag, som var en rigtig god dag. Men jeg tror, den debat, der er opstået, vil afholde mig for at gøre det igen, selvom det er en debat blandt ganske få, siger borgmester Knud Erik Langhoff til JyskeVestkysten.

I fejringen deltog også dronning Margrethes fætter grev Ingolf og hans hustru, grevinde Sussie. De modtog blomster fra medarrangør og præst Jørgen Bøytlers børnebørn.