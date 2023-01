Bryder med tradition: - Den kolde luft fortsætter

I anledning af komtesse Athenas 11-års fødselsdag har kongehuset valgt at bryde med en årelang tradition. Ifølge Ekstra Bladets kongehuskommentator sender det et klart signal

Det er en tradition, at når en prinsesse eller prins har fødselsdag, så markeres det på kongehusets hjemmeside med splinternye fødselsdagsbilleder. I hvert fald til og med deres 18-års fødselsdag.

Men det er åbenbart ikke tilfældet, hvis man blot bærer titlen komtesse. I hvert fald har kongehuset valgt at genbruge et gammelt billede fra taget fotobureauet Ritzau Scanpix i anledning af, at komtesse Athena fylder 11 år.

- Det er påfaldende, at man ikke har valgt at sende et frisk billede, siger Ekstra Bladets kongehuskommentator, Kim Bach.

- Det kunne tyde på, at man fortsat ikke har fået klinket skårene nok til, at man er 'på fødselsdagsbilleder'. Den kolde luft fortsætter, vurderer Kim Bach.

Billedet, som kongehuset har valgt at bruge, er fra september 2022 og taget i anledning af dronning Margrethes regeringsjubilærum, som fandt sted kort inden nyheden om, at hun havde besluttet at fratage prins Joachims fire børn deres titler som prinser og prinsesser.

Lang tradition

Kongehuset har siden komtessen fyldte et år markeret hendes fødselsdag ved at offentliggøre nye billeder af hende. Billederne har gennem årene enten været taget af en kongehusfotograf eller af prinsesse Marie.

'I anledning af H.H. Prinsesse Athenas fødselsdag den 24. januar 2022 offentliggøres nye billeder af Prinsessen', stod der eksempelvis sidste år på kongehusets hjemmeside, hvor prinsesse Marie havde været bag kameraet.

Men på komtessens 11-års fødselsdag er der ingen nye billeder.

'Hendes Excellence Komtesse Athena har fødselsdag og fylder i dag 11 år', skriver kongehuset på Instagram.

- Spørgsmålet er, om det her et signal, man fra kongehusets side har ønsket at sende, eller om det er et, man er blevet nødt til at sende. I kongehuset er de jo meget opmærksomme på de signaler, de sender. Både ved det de gør, men også det, de ikke gør, vurderer Kim Bach og fortsætter:

- Det tyder på, at man fra prins Joachims og prinsesse Maries side ikke har ønsket at sende billeder.

Prins Joachims fire børn her med farmor, dronning Margrethe, da alting stadig var fryd og gammen. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Nye billeder af prins og prinsesse

Billedet af komtesse Athena står i skarp kontrast til de billeder, der tidligere i januar blev offentliggjort af kronprinsparrets tvillinger, prins Vincent og prinsesse Josephine, der 8. januar blev 12 år.

'Deres Kongelige Højheder Prins Vincent og Prinsesse Josephine har fødselsdag og fylder i dag 12 år. Prinsen og Prinsessen fejres af familien, og Kronprinsparret har den glæde at dele nye billeder af Deres Kongelige Højheder', skrev kongehuset på Instagram i den anledning.

Billederne blev traditionen tro også offentliggjort på kongehusets hjemmeside.

Ekstra Bladet har været i dialog med kongehusets kommunikationsafdeling for at få svar på, hvorfor der i år ikke er blevet offentliggjort nye billeder af komtessen, eller om de først kommer senere. Kongehuset oplyser, at de ikke har nogen kommentarer.

