Chok-udmeldingen går verden rundt

Udmeldingen om, at kronprins Frederik og prinsesse Mary dropper kostskolen Herlufsholm, har skabt overskrifter verden over

Nyheden om, at kronprins Frederik og prinsesse Mary har valgt at droppe kostskolen Herlufsholm og hive deres børn ud af skolen, har ikke kun vakt opsigt herhjemme, siden kongehuset søndag eftermiddag kom med den opsigtsvækkende udmelding.

Også i udlandet vækker nyheden opmærksomhed, og her har en lang række medier skrevet om kronprinsparrets opsigtsvækkende beslutning.

'Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik flår deres ældste søn, prins Christian, 16, ud af prestigefyldt dansk skole efter forfærdelige historier om mobning og seksuelle overgreb', skriver britiske Daily Mail i deres overskrift om den skandale, der lige nu udspiller sig for kronprinsparret.

Også Hello Magazine har taget historien op og kalder blandt andet kronprins Frederiks og kronprinsesse Marys beslutning for 'chokerende'.

Herlufsholm har været i vælten siden TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder', hvor der blev afsløret store problemer med mobning, krænkelser og seksuelle overgreb på skolen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Nyheden er da også nået til kronprinsesse Marys hjemland, hvor News.com har samlet historien op.

Også hos vores naboer i syd og nord har udmeldingen fra kronprinsparret skabt overskrifter i både norske Dagbladet, norske Se og Hør og tyske Der Nordschleswigers.

Trak sig efter nye oplysninger

Lørdag meddelte Herlufsholm, at bestyrelsen på skolen havde valgt at trække sig.

Det skete, efter at STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, red.) var kommet med et høringssvar, hvor de kritiserede bestyrelsen og gav dem alvorlig kritik for håndteringen af elevernes trivsel på skolen.

Søndag valgte kronprinsparret på den baggrund at trække prins Christian og prinsesse Isabella ud af skolen.

'Det har været en svær proces for os som familie, men på baggrund af det samlede billede og vores særlige position som Kronprinspar, har vi valgt, at Prins Christian stopper på Herlufsholm, og at Prinsesse Isabella ikke starter i 9. klasse på skolen efter sommerferien,' lød det søndag fra kronprinsparret i en officiel udtalelse.

Hvor prins Christian skal færdiggøre sin gymnasietid, og hvor prinsesse Isabella skal gøre folkeskolen færdig, står endnu uklart.

'Vi vil i løbet af sommeren sammen med vores børn tage en beslutning om deres fremtidige skolevalg. Med tanke på de mange elever, der fortsætter på Herlufsholm, er det vores håb, at skolen nu får mere ro til at sikre de nødvendige ændringer og lykkes med at skabe en kultur, hvor alle kan trives og føle sig trygge,' oplyste kongehuset søndag.

Her er de vilde sager: Vold og brændemærkninger

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør to af 'Bachelor'-kvinderne fortælle om hemmelige kys og skjulte scener i programmet. Lyt med i 'Der er brev!' herunder eller i din podcast-app.