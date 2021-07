Corona-hykleri: Hvorfor må dronningen?

THORSHAVN: En festival på en strand mellem bjerge og det åbne hav lyder som en drøm for unge mennesker.

Men drømmen blev ikke til virkelighed i år. Festivalen 'G! Festival' måtte nemlig aflyse på grund af coronarestriktioner blot otte dage før, festivalen skulle være startet.

Forstår det ikke

Derfor undrer det arrangøren Sigvör Laksá, at dronningen må komme på besøg, hvor store flokke af mennesker samles for at se hende. Ekstra Bladet møder Sigvör Laksá mandag formiddag i bygden Syðrugøta, hvor festivalen normalt afholdes på stranden.

- Jeg er rigtig glad for dronningen. Jeg kan godt lide hende, jeg synes, hun er en stærk kvinde, og jeg synes også, hun er modig, når hun tager til Færøerne på det her tidspunkt. Men jeg synes, de færøske politikere skulle have stoppet det.

- Der er ikke nogen linje i det lige nu. Der er nogle ting, der er farlige, og andre, der ikke er. Og vi kan ikke forstå, hvad det er, der foregår, fortæller hun.

Sigvør Laksá arrangerer 'G! Festival' i en lille bygde på Færøerne. I år skulle blandt andre danske Tessa og When Saints Go Machine have spillet på festivalen. Foto: Emil Agerskov

Ekstra Bladet talte mandag med politikeren Bjarni Kárason Petersen, som er lagtingsmedlem for partiet Framsókn. Han er modstander af dronningens besøg, netop fordi han mener, det er hyklerisk, når festivaler må aflyses. Læs mere her.

'Ikke okay'

G! Festival er den næststørste festival på færøerne. Normalt vil der være mellem 4500 og 6000 deltagere til festivalen, som forløber over en weekend.

Det var meningen, at festivalen i år skulle være afholdt netop denne weekend, hvor dronningen har været på besøg.

- Jeg har det rigtig slemt med, at festivalen måtte lukke. Jeg har det fint med, at dronningen kommer, og jeg synes, det er på tide, vi åbner op igen. Men jeg synes ikke, det er okay, at festivalen ikke kan holdes, når alt det andet kan holdes, siger hun.

Der var store forsamlinger af mennesker de steder, hvor dronningen mødte op på Færøerne. Foto: Emil Agerskov

Det er andet år i træk, at 'G! Festival' må aflyse. Heldigvis har de gode sponsorer, som holder en økonomisk hånd under festivalen, fortæller Sigvör Laksá:

- Vi er mere heldige end de fleste. Vi har nogle rigtig gode sponsorer, som gør, at selvom vi ikke får det hele igennem den hjælpepakke, der er lavet, så kommer vi til at overleve.

Svigter ungdommen

- Forventer du at kunne afholde festivalen næste år?

- Det gør jeg, men nogle gange bliver man lidt overrasket. Jeg havde jo også forventet, vi skulle afholde den i år. Jeg var 100 procent sikker. Vi ventede og ventede, og ikke før otte dage inden festivalen blev den aflyst.

- Jeg var meget skuffet selv, og jeg føler, at vi virkelig har svigtet vores ungdom, som har ventet så pænt så længe. De kunne godt være kommet her. Jeg tror ikke, der var sket en skid. Ikke en pind, siger Sigvör Laksá.

Her på stranden bliver den største scene stillet op, mens der rundt omkring i den lille bygd står yderligere tre mindre scener, mens festivalen er i gang. Foto: Emil Agerskov

'Hvorfor fanden kan I?'

De havde sørget for, at der var styr på coronasituationen ved festivalen, men det blev altså ikke til noget.

- Vi havde linet op med, at alle skulle testes, når de kom herned, og vi havde styr på, hvem der var her. Vi kunne sende mail til alle og havde elektroniske armbånd, så vi vidste, hvem der var på festivalen samtidig. Så nej, jeg synes ikke, det var rimeligt, vi skulle aflyse. Og jeg er virkelig ked af det, siger hun.

- Hvad tænker du, når du ser folk samle sig omkring dronningen i de her dage?

- Jeg tænker dobbelt. Jeg tænker; det er dejligt, vi kan samles igen. Det er fantastisk. Men jeg tænker også; hvorfor fanden kan I samles her, og vi kan ikke samles på en festival?