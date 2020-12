Corona står i vejen: Dronningen aflyser

Det er ikke kun pøblen, som må indordne sig under de restriktioner, regeringen udsender i forbindelse med corona-pandemien. Også kongehuset må rette ind.

Kongehuset melder nu ud, at de i forbindelse med den seneste udvikling af smitte i Danmark har måttet tilpasse deres jule- og nytårsplaner.

Juleaften bliver dermed fejret på Marselisborg Slot som sædvanligt frem for de oprindelige planer om at holde jul med prins Joachims familie på Schackenborg Slot i Sønderjylland.

Dronningen havde planlagt at være i Aarhus hen over julen, men ved at holde jul på Marselisborg Slot slipper hun dermed for rejse frem og tilbage mellem Aarhus og Møgeltønder.

Selskabet er stadig det samme dog.

- Hendes Majestæt Dronningen holder juleaften på Marselisborg Slot sammen med Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Marie og deres to børn, Prins Henrik og Prinsesse Athena, samt Prins Nikolai og Prins Felix. Det var oprindeligt planlagt, at Majestæten skulle fejre juleaften på Schackenborg Slot, men højtiden fejres i stedet i Aarhus, hvor Dronningen traditionen tro har residens i forbindelse med julen, lyder det i pressemeddelelsen.

Kronprinsfamiliens planer om at holde juleaften i Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg er fortsat de samme.

Må aflyse

Ud over de ændrede planer til jul må dronning Margrethe også aflyse den planlagte nytårskur på Christiansborg 4. januar. Det betyder, at den i forvejen skrabede gæsteliste, som inkluderer Mette Frederiksen og et meget lille udvalg af inviterede gæster, ikke får lov til at ønske dronningen godt nytår ansigt til ansigt. I stedet melder kongehuset ud, at det kommer til at foregå skriftligt.

- Den planlagte nytårskur på Christiansborg Slot 4. januar 2021 for statsministeren og enkelte andre repræsentanter for det officielle Danmark aflyses. Hendes Majestæt Dronningen vil i stedet modtage skriftlige nytårshilsener fra kurdeltagerne, lyder det.

Men bare rolig

De ændrede og aflyste planer ændrer ikke på dronningens tradition om at holde nytårstale.

- Dronningen holder som altid nytårstale 31. december 2020 klokken 18, forsikrer kongehusets kommunikationschef.