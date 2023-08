Daisy i gavehumør: Det fik Zelenskyj

I forbindelse med den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyjs besøg i Danmark overrakte dronning Margrethe præsidenten en særlig gave.

Det er tale om maleriet 'Livets træ'. Det oplyser Kongehuset i et opslag på det sociale medie Instagram.

Valget af gave var meget personlig, da dronningen havde udvalgt et af sine egen værker, som hun malede tilbage i 1990'erne på Marselisborg Slot.

Mandag formiddag var dronning Margrethe vært for en frokost i anledning af præsidentens besøg i Danmark. Også Volodymyr Zelenskyjs hustru, Olena Zelenska, deltog.

Det var inden frokosten, at dronningen overrakte Volodymyr Zelenskyj maleriet.

Af opslaget fremgår det også, at præsidentparret fra det krigsramte land havde et maleri med som modgave til den danske regent.

Gaven fra Ukraine forestiller børn i krig.

Hang ud med Mary

Til stede ved frokosten var også kronprinsparret.

Søndag deltog den ukrainske præsidentfrue sammen med kronprinsesse Mary i en dansk-ukrainsk aftengudstjeneste i Haderslev Domkirke.

En række herboende ukrainere var ligeledes inviteret til begivenheden.

Gudstjenesten foregik både på dansk og ukrainsk, og der blev tolket undervejs.

Haderslev Kommune har oplyst, at der var plads til 600 gæster i kirken.

Volodymyr Zelenskyj besøg i Danmark begyndte søndag aften, hvor han landede på Skrydstrup Flyvestation i Sønderjylland.

Her kunne han sammen med den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), fortælle, at Danmark vil donere 19 F-16-fly til Ukraine. Også Holland donerer kampfly.

Mandag besøgte den ukrainske præsident også Folketinget. Her takkede han Danmark for donationen.

- Jeg takker Danmark for at hjælpe Ukraine til at blive uovervindelige, sagde han ved en tale i Landstingsalen.

Efter det officielle besøg i Danmark er Zelenskyj mandag eftermiddag rejst til Athen i Grækenland. Her skal han mandag mødes med landets premierminister Kyriakos Mitsotakis.

Det oplyser den græske premierministers kontor, skriver Reuters.