Dannebrog i problemer: Hentet retur af Forsvaret

På vej mod Færøerne er kongeskibet Dannebrog stødt på tekniske problemer, der har været årsag til, at skibet måtte hentes tilbage i havn igen.

Det skriver B.T.

Over for Ekstra Bladet bekræfter pressevagten ved Værnsfælles Forsvarskommando, Karen Dahlin, at Forsvarets fregat Iver Huitfeldt måtte træde til og trække skibet i havn igen.

- Det mistede motorkraft cirka 60 sømil vest for Hirtshals, og derfor har man valgt at sejle det tilbage til Frederikshavn, siger hun.

Dronning Margrethe skal fra onsdag aflægge officielt besøg på Færøerne, men Karen Dahlin oplyser, at dronningen ikke var om bord på Dannebrog.

Kongeskibet stævnede ud fra Frederikshavn lørdag formiddag, men omkring klokken 14 satte det igen kursen mod Frederikshavn.

Ifølge Marine Traffic, der overvåger skibsfart, er Dannebrog nu sikkert i havn igen.

Over for Ekstra Bladet bekræfter kongehusets kommunikationsafdeling, at Dannebrog lige nu er i havn i Frederikshavn.

- Vi kan bekræfte, at Kongeskibet Dannebrog er sejlet til Frederikshavn grundet maskintekniske problemer. Dronningens planlagte besøg til Færøerne gennemføres fortsat, lyder det fra pressevagten.