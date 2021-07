Dannebrog må blive hjemme

Det har bestemt ikke været uden prøvelser for kongeskibet Dannebrog at tage turen mod Færøerne.

Da skibet skulle sejle af sted lørdag opdagede besætningen usædvanlig røg fra skorstenen, og der konstaterede man hurtigt, at der var noget galt med den ene hovedmotor.

Man prøvede at fortsætte sejladsen med den anden hovedmotor, men da der halvanden time senere stadig kom røg ud, besluttede man, at det ikke var forsvarligt at fortsætte.

Og nu har forsvaret besluttet, at skibet ikke skal med på dronningens sommertogt.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

'Fordi årsagen til havariet endnu ikke er blevet slået fast, skal Kongeskibet indtil videre forblive i de indre danske farvande, hvor vejret og vandet er mere roligt end udenfor Skagen. Her skal skibet, mens det løser sine opgaver, samtidig igennem en række driftstest som gerne skal afsløre årsagen til de tekniske udfordringer. Det betyder, at Kongeskibet ikke kan indgå i Hendes Majestæt Dronningens officielle besøg, hverken i Færøerne eller i Grønland'.

- Alle involverede har leveret et stort stykke arbejde. Teknikerne har arbejdet uden ophør for at finde årsagen til havariet, udbedre skaderne og efterfølgende teste motorerne, og der er i den forbindelse gennemført et stort analysearbejde. Det er ærgerligt, at skibet ikke kan deltage i Hendes Majestæt Dronningens besøg i Nordatlanten, men sikkerheden har i alle forhold den højeste prioritet, siger kommandør Gorm Bergqvist, der er chef for 1. Eskadre, som Kongeskibet hører under.

Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, fortæller til Ekstra Bladet, at dronningen har forståelse for beslutningen.

- Dronningen har stor forståelse for beslutningen. Besøget i Grønland gennemføres fortsat, selv om kongeskibet Dannebrog desværre ikke kan være med. Der kommer naturligvis nogle ændringer i programmet, som vi melder ud snarest muligt.

Kongeskibet havde dog ingen betydning for dronningens besøg til Færøerne og Grønland.

Stiger om bord før

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen, der er kongehusekspert, er dronningen ofte ikke med på skibet, når det drager på langfart. I stedet stiger hun om bord i forbindelse med indsejling til havnen i den by, hun skal besøge.

- Det er meget specielt, at vi har et kongeskib i Danmark. Det er kun i Danmark og Norge, at man har bevaret den tradition. Derfor bliver skibet brugt som en festlig ankomst for dronningen til de steder, hun besøger. Det er den funktion, det har, siger han.

Kongehuseksperten er ikke bekendt med, om dronningen enkelte gange sejler hele vejen til den destination, hun besøger. Men det er heller ikke vigtigt, mener han.

- Det vigtige er ikke så meget, hvordan dronningen transporterer sig, det vigtige er ankomsten om bord på skibet, som er meget traditionsrig, siger han.