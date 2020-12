Danskerne tror på corona: Her er ekspertens bud

Danskerne sætter i stor stil deres penge på, at coronakrisen vil blive nævnt, når dronning Margrethe på årets sidste dag holder sin nytårstale.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

- Selvom vores spillere faktisk ikke lige nu har lavet så mange indskud på selve ordet 'corona', er de fleste indskud kommet på ord, som har en eller anden forbindelse til pandemien, siger Peter Emmike, oddssætter hos Danske Spil.

Ti af de 15 mest spillede ord relaterer sig netop til corona.

Dronningen nævner krisen

Ifølge Martin Ilsøe, der er eksperttipper i underholdning hos Betxpert, er der god grund til at tro på, at dronningen vil komme ind på coronapandemien.

- Hun skal nok komme ind på emnet, hun kan godt lide at fortælle noget om mennesker, og hvordan vi er over for hinanden, siger han.

Han synes dog, det er meget svært at lægge sig fast på, hvilke ord hun vælger, og han advarer de spillystne danskere om de faldgruber, der altid er i forbindelse med spil på nytårstalen - hvor du eksempelvis taber, hvis dronningen siger ord bøjet i en anden form end det, du har spillet på.

- Det er svært. I den tale hun holdt i marts, der brugte hun bindestreg. Hun kan sige det på mange måder, men jeg tror ikke, hun bruger bindestreg i nytårstalen, siger han.

Derfor er det meget svært at sige, hvilke ord der egentlig er værdi i at spille på.

- Jeg er helt sikker på, at hun vil nævne nogen af dem, men det er bare spørgsmålet, om oddset er højt nok. Tryghed, nærvær og håb for fremtiden, det vil hun nævne, tror jeg. Hun har været inde på ebola-epidemi for nogle år siden, og der brugte hun ordet ebola-epidemi, men nu har vi jo et andet ord - pandemi.

Selv har spileksperten spillet på ordene 'krise' og 'timer', der begge giver pengene otte gange igen. Begge spil er baseret på historisk data, hvilket vil sige, at det er ord, hun har nævnt tilpas nok gange i tidligere nytårstaler til, at eksperten kan se en værdi.

Tror på sygeplejersker

Foruden de to ord har Martin Ilsøe også stor tro på, at der vil falde en hilsen til sygeplejerskerne.

- Der er jeg også lidt i tvivl. Sidst brugte hun ordet sundhedspersonale. Men hvis der er nogen, der fortjener en hilsen, så er det sygeplejerskerne og lægerne.

