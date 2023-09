De skal til bal på slottet: 'Jeg er lidt i chok'

- Jeg er lidt i chok.

Sådan lyder det fra Caroline Vind til Ekstra Bladet kort efter, at hun har fået telefonopkaldet, hun så brændende ønskede sig at få.

Hun er én af de to fra Aarhus kommune, som får en af de eftertragtede invitationer til prins Christians 18-års fødselsdag.

En fødselsdag, som 778 alene i Aarhus kommune gerne ville have haft en invitation til.

Allerede få minutter efter, at kommunen havde sendt tilmeldingsbrevet ud, var den første tilmelding tikket ind, og 24 timer efter, der var trykket på knappen, havde flere hundrede gjort det samme.

Der bliver forhåbentlig mulighed for at tale sammen med fødselaren, når 18-årige Caroline og Jonas bliver Aarhus Kommunes udvalgte gæster til bal. Fotos: Aarhus Kommune og Franne Voigt/Kongehuset

En af dem, der var hurtig på aftrækkeren, da tilmeldingsbrevet var landet i e-boksen, var Caroline.

- Jeg søgte samme dag eller i hvert fald meget hurtigt efter. Jeg tænkte, nu tager jeg chancen og prøver, men jeg havde slet ikke regnet med at blive valgt, fortæller Caroline Vind.

Men valgt, det blev hun. Onsdag eftermiddag kort efter klokken 16:00 kom opkaldet.

- Jeg ringede til min mor som det første efter, at jeg fik beskeden. Hun blev ellevild. Vi kan stadig ikke helt forstå, at det her kommer til at ske, fortsætter Caroline Vind, som blev student i maj.

18-årige Caroline Vind blev rigtig glad, da hun fik besked om, at hun er en af to udvalgte fra Aarhus. Foto: Aarhus Kommune

Caroline fattede fluks knoglen og ringede jublende til sin mor, da hun havde fået besked om, at hun skal til bal på slottet. Privatfoto

Sjovt nok

Men ske - det kommer det til.

Og på sin rejse får hun selskab af Jonas Kornerup Kok Larsen, der er er den anden, som Aarhus Kommune sender afsted til bal på slottet.

- Det føles fedt i hvert fald, tror jeg, siger Jonas Kornerup Kok Larsen, da Ekstra Bladet fanger ham kort efter, at han har modtaget nyheden om, at han skal afsted.

Egentlig tilmeldte Jonas sig lidt i sjov, fordi en ven også gjorde det, fortæller han.

- Jeg sad egentlig sammen med en af mine venner, og så meldte han sig til, og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt nok, og så gjorde jeg det samme, fortæller Jonas Kornerup Kok Larsen, der næsten ikke troede på det, da han så blev udtrukket under seancen, som Ekstra Bladet sendte livevideo fra onsdag eftermiddag.

- Jeg troede egentlig bare, at det var et scam-opkald, dem plejer jeg tit at få, tilføjer Jonas Kornerup Kok Larsen, der går på HTX.

Men det var ikke et scamopkald. Og når kalenderen skriver 15. oktober, så skal Jonas og Caroline skåle med prins Christian.

Hvad de vil sige til ham, ved de ikke endnu, ligesom de heller ikke ved, hvad de skal have på.

- Er det galla? Det vidste jeg ikke, lød det fra Jonas Korneup Kok Larsen.

Jonas Kornerup Kok Larsen var lidt mere afdæmpet i sin jubel over beskeden om, at han skal til royal fødselsdag, men mon ikke vennen, der tog initiativ til at de meldte sig, er lidt misundelig nu? Foto: Aarhus Kommune

Jonas, der så nogenlunde sådan her ud, da Aarhus Kommune ringede, skal lige vænne sig til tanken om, at han nu skal til royalt bal. Han havde nemlig mest tilmeldt sig for sjov. Privatfoto

De kommer ikke

Prins Christian fylder 18 år 15. oktober, og det er i den forbindelse, at hans farmor, dronning Margrethe, om aftenen vil agere vært for festlighederne.

Hver kommune må sende to unge mennesker afsted til festen, der bliver holdt på Christiansborg Slot, og på dagen vil busser fragte de unge gæster til og fra slottet fra forskellige opsamlingspunkter rundt om i Danmark.

Derudover vil repræsentanter fra et udvalg af landets ungdomsorganisationer og unge, som har markeret sig inden for sportens, kunstens og kulturens verden, blive inviteret med ind til festlighederne.

Blandt andre har den unge skuespiller Flora Ofelia Hofmann Lindahl fået en royal invitation.

Grev Nikolai, der er fætter til prins Christian, har ligeledes fået en invitation. Han regner dog ikke med at komme.

- Jeg er selvfølgelig inviteret, desværre tror jeg ikke, at jeg kan deltage grundet afstanden mellem Australien og Danmark, har eksprinsen tidligere udtalt til det australske medie 9Honey.

Heller ikke tennisstjernerne Holger Rune og Clara Tauson deltager i festlighederne.