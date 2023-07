Deler flere detaljer: Derfor flytter de

Grev Nikolai og kæresten rykker snart til Australien. Nu fortæller de mere om, hvorfor valget netop faldt på landet down under

Snart tager grev Nikolai og kæresten, Benedikte Thoustrup, hul på et helt nyt kapitel, når de flytter til Australien.

Her skal parret studere på University of Technology i Sydney.

I et interview med det hollandske modemagasin Numéro, hvor grev Nikolai pryder forsiden af det nyeste nummer, åbner han sig for, hvorfor valget netop er faldet på Australien.

Det skriver Billed-Bladet.

– Det næste semester vil jeg tilbringe i Australien, hvor jeg skal læse valgfag. Det er et eventyr, jeg ser frem til at komme i gang med, og jeg er superspændt på at bo i udlandet igen, siger greven og fortsætter:

– Valget faldt på Australien, fordi det er meget fremmed og spændende for en dansker som mig. Jeg har aldrig været så langt væk hjemmefra, og jeg tror på, at det at se dette hjørne af verden skal man bruge mere end to ugers ferie på. Derfor ville jeg gerne flytte dertil.

Grev Nikolai har tidligere boet i Paris sammen med sin kæreste i forbindelse med et udvekslingsophold.

Skal læse valgfag

Allerede til august rykker parret teltpælene op og flytter til Australien.

Både grev Nikolai og Benedikte Thoustrup har indtil nu studeret på Copenhagen Business School, og fra 1. august til 30. november skal de så læse et semester på University of Technology i Sydney.

- De skal læse nogle valgfag dernede, men de ved endnu ikke hvilke, for det har de endnu ikke fået bekræftet. Men det er noget, der har relation til deres uddannelse herhjemme, fortalte Helle von Wildenrath Løvgreen, presserådgiver for grevinde Alexandra, tidligere til Ekstra Bladet.

I den forbindelse fortalte hun også, at parret leder efter den rigtige bolig i Sydney at leje, men at de ikke har fundet den endnu.

For nylig kom det frem, at grev Nikolai, som til daglig arbejder som model, er blevet tilknyttet influencerbureauet Social Works. Herfra vil den 23-årige greve i fremtiden kunne lave reklamer og andet indhold på sine sociale medier til sine mere end 60.000 følgere.